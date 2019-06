Tentato colpo di Stato in Etiopia | il capo dell’esercito ucciso da una guardia del corpo 

Il capo dell’esercito etiope è stato ucciso ad Addis Abeba durante un Tentato colpo di stato : Il capo dell’esercito etiope, il generale Seare Mekonnen, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco ad Addis Abeba, la capitale dell’Etiopia, durante un tentato colpo di stato contro il governo della regione settentrionale Amhara. La notizia della

Un tribunale turco ha condannato 151 persone all’ergastolo per il loro ruolo nel Tentato colpo di stato del 2016 : Un tribunale turco ha condannato 151 persone all’ergastolo per il loro ruolo nel tentato colpo di stato del luglio 2016, in cui morirono almeno 260 persone e più di duemila furono ferite. Tra le persone condannate ci sono anche diversi militari

In Turchia sono stati emessi mandati d’arresto per 128 militari accusati di essere stati coinvolti nel Tentato colpo di stato del 2016 : In Turchia sono stati emessi mandati d’arresto per 128 militari accusati di essere legati alla rete che organizzò il tentato colpo di stato del luglio 2016 contro il regime del presidente Recep Tayyip Erdogan. L’agenzia di stampa Reuters ha scritto che

Due persone sospettate di essere spie russe sono state condannate per il Tentato colpo di stato in Montenegro del 2016 : Il Partito Democratico dei Socialisti è anche la forza politica che più ha spinto per far entrare il Montenegro nella NATO, l'organizzazione di difesa nata durante la Guerra fredda in funzione anti-...