Tennis | WTA Mallorca 2019 | in finale Sofia Kenin rimonta e batte Belinda Bencic

Tennis - WTA Birmingham 2019 : semifinali Goerges-Martic e Strycova-Barty : Si sono disputate oggi le partite dei quarti di finale del torneo WTA Premier sull’erba inglese di Birmingham. Nel derby ceco Barbora Strycova ha battuto con un facile 6-2 6-4 in un’ora e 14 minuti la connazionale Kristyna Pliskova, vincitrice negli ottavi al tie-break del terzo set contro la gemella Karolina, ora in semifinale affronterà Ashleigh Barty, che se dovesse vincere il torneo diventerebbe la nuova numero 1 del mondo, oggi ...

Tennis - WTA Mallorca 2019 : Angelique Kerber domina Maria Sharapova nel match tra ex numero uno : Si sono disputati gli ultimi quattro incontri di secondo turno del WTA International sull’erba spagnola di Mallorca. Il match di maggior spicco era indubbiamente quello tra due ex numero uno del mondo, la tedesca Angelique Kerber, attuale numero 6 del ranking WTA e numero 1 del seeding, e la russa Maria Sharapova, entrata in tabellone grazie a una wild card e tornata nel circuito dopo quasi cinque mesi a causa dei cronici problemi alla spalla. ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : fuori Naomi Osaka - avanti Ashleigh Barty e Venus Williams : Conclusi gli ottavi di finale del torneo WTA Premier di Birmingham: sull’erba britannica le quattro sfide in programma oggi si sono risolte entrambe abbastanza velocemente e con successi in due set. Non sono mancate però le sorprese, con la caduta di due teste di serie. Esce di scena la numero uno del tabellone e del mondo, la nipponica Naomi Osaka, che viene sconfitta per 6-2 6-3 dalla kazaka Yulia Putintseva, che nei quarti di domani se ...

Tennis - WTA Mallorca 2019 : Sevastova - Mertens e Kenin avanzano senza problemi nei secondi turni della parte bassa : I secondi turni del torneo WTA International di Mallorca cominciano senza grandissime sorprese. Sull’erba spagnola avanzano un po’ tutte le giocatrici più quotate, senza nemmeno dover faticare eccessivamente negli incontri disputati. In termini di classifica, la sfida più incerta era tra Alison Van Uytvanck e Yafan Wang. La belga e la cinese sono entrambe venticinquenni e divise da una posizione nel ranking (57 contro 58): il match è ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : a Kristyna Pliskova la sfida in famiglia con la gemella Karolina : Si sono disputate oggi quattro partite del primo turno e quattro del secondo del WTA Premier sull’erba inglese di Birmingham e particolre curiosità suscitava il match tra le due gemelle della Repubblica Ceca Karolina e Kristyna Pliskova. Questo è anche stato l’unico match di giornata andato al terzo set e ha vinto Kristyna, la mancina e la meno quotata della famiglia: è numero 112 del mondo (ma due anni fa è stata numero 35), mentre la gemella è ...

Tennis - WTA Mallorca 2019 : big match a Caroline Garcia - vincono anche Maria Sharapova ed Angelique Kerber : A differenza di quanto accaduto oggi nel torneo Premier di Birmingham, nel WTA International di Madrid non ci sono problemi di meteo e così si completa il primo turno. Sull’erba iberica spicca la vittoria della francese Caroline Garcia nel big match in rimonta con la bielorussa Victoria Azarenka, battuta 1-6 6-4 7-5. Avanza anche la russa Maria Sharapova, che soffre un set poi liquida la slovacca Viktoria Kuzmova per 7-6 (8) 6-0, mentre ha ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : pioggia protagonista - quattro incontri rinviati. Avanza Naomi Osaka : In Inghilterra la pioggia continua ad essere protagonista: dopo tutte le difficoltà per portare a termine il torneo di Nottingham, anche nel WTA Premier di Birmingham il maltempo frena già lo svolgimento del primo turno. Soltanto sei dei dieci incontri in programma oggi vengono portati a termine. Nelle partite concluse spicca il successo in tre set della nipponica Naomi Osaka, che batte la greca Maria Sakkari con il punteggio di 6-1 4-6 6-3, ...

WTA Maiorca – Ritorno col botto per Maria Sharapova : la Tennista russa batte Kuzmova in due set : Ritorno vincente per Maria Sharapova: la tennista russa, superati i problemi alla spalla, torna in campo con un successo su Kuzmova all’esordio nel WTA di Maiorca Dura 1 ora e 31 minuti il Ritorno in campo di Maria Sharapova dopo i problemi alla spalla che ne hanno falcidiato i primi mesi del 2019. La tennista russa, operatasi con successo nelle scorse settimane, ha accettato la wild card per il torneo di Maiorca, trionfando all’esordio ...

Tennis - WTA Mallorca 2019 : avanti Belinda Bencic ed Elise Mertens - fuori Katerina Siniakova : Partito il torneo WTA International di Mallorca, in Spagna: sull’erba iberica oggi sono andati in scena i primi sei incontri del primo turno del tabellone di singolare femminile. Quattro le teste di serie subito in campo, tre vanno avanti, mentre viene eliminata la ceca Katerina Siniakova, numero 8, superata dalla belga Alison van Uytvanck, che si impone in tre set con lo score di 6-2 3-6 6-3. Tutti risolti in due partite gli altri match ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : lunedì nero per le teste di serie dell’Est - Sabalenka e Svitolina subito fuori : Il lunedì d’apertura del WTA Premier di Birmingham, che vede in campo sia sei incontri di primo turno che gli ultimi match di qualificazione, vede subito in scena l’uscita di due teste di serie. La bielorussa Aryna Sabalenka e l’ucraina Elina Svitolina, numero 5 e 4 del seeding salutano già il torneo. L’una cede in poco meno di due ore alla giocatrice di Taipei Su-Wei Hsieh, che prevale per 6-3 2-6 7-6(1) rimarcando le ...

Tennis - Ranking WTA (17 giugno) : Naomi Osaka sempre al vertice - Camila Giorgi ferma da tre mesi ma n.1 italiana : Non cambia la situazione nella top-10 del Ranking WTA. In vetta sempre la giapponese Naomi Osaka che ha un margine di 252 punti nei confronti dell’australiana Ashleigh Barty, vincitrice a sorpresa del Roland Garros 2019. Stabilmente in terza posizione troviamo la ceca Karolina Pliskova, marcata stretta però dall’olandese Kiki Bertens, finalista nella settimana appena trascorsa a ‘s-Hertogenbosch. Tutto invariato per quanto concerne ...

Tennis - WTA ‘s-Hertogenbosch 2019 : Riske sorprende Bertens e conquista il titolo sull’erba olandese : Un esito sorprendente quello della finale del WTA di ‘s-Hertogenbosch (Olanda). Sull’erba dei Paesi Bassi la n.61 del mondo Alison Riske ha sconfitto in rimonta la n.4 del ranking Kiki Bertens con il punteggio di 0-6 7-6 (3) 7-5 in 2 ore e 16 minuti di partita. Una grande prova di carattere quella dell’americana, capace di spuntarla e rimediare ad un primo parziale molto negativo. Bertens che, invece, deve rammaricarsi per non ...

Tennis - WTA Nottingham 2019 : la pioggia continua a disturbare. Donna Vekic non conosce il nome della sua rivale in finale : Non verrà completata oggi la seconda semifinale sull’erba inglese di Nottingham: nel torneo WTA International ancora una volta la protagonista è la pioggia, che costringe gli organizzatori a sospendere e rinviare a domani il match non concluso. Nella parte alta del tabellone la testa di serie numero 1, la francese Caroline Garcia è avanti di un break nel terzo set contro la statunitense Jennifer Brady: la transalpina è andata sotto di un ...