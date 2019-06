Tennis | ATP 500 Halle 2019 | Roger Federer vince il torneo per la decima volta | batte

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019)fa 102. Tanti sono i tornei da lui vinti in carriera: lo svizzero si impone per lanella sua casatica putativa, quella di, in Germania. L’ATP 500 della città sassone è suo dopo la vittoria in finale sul belga David Goffin, sconfitto per 7-6(2) 6-1. Il principale effetto del match odierno riguarda Wimbledon:, infatti, sarà testa di serie numero 2 ai Championships, per effetto dell’algoritmo che tiene conto sia del ranking ATP che dei risultati sull’erba per determinare l’ordine dei “seeded players” nelpiù famoso del mondo. Continua la rincorsa a Jimmy Connors, distante ormai soltanto sette tornei vinti nella carriera; per, inoltre, si tratta del 19° titolo sull’erba, confermandosi sempre più leader di questa particolare classifica in cui precede Bill Tilden e Pete Sampras, entrambi a ...

Eurosport_IT : Federer, 10 e lode: lo svizzero batte Goffin e trionfa per la 10a volta ad Halle ?? - SkySport : ? #UltimOra #Tennis ?? Atp #Stoccarda, #Berrettini vince il torneo ? Battuto il canadese #AugerAliassime in 2 set 6-… - SalvatoreSodan1 : RT @lorenzofares: DIECERER! ???????????????????? Goffin battuto in finale ad #Halle @rogerfederer ???? conquista la sua 1ª doppia cifra, regala la… -