Tennis – Andy Murray | il ritorno è vincente | trionfo nel doppio al Queen’s con Feliciano

Tennis : Andy Murray torna in campo al Queen’s in doppio con Feliciano Lopez : Dopo cinque mesi di stop, Andy Murray si appresta a tornare a giocare una partita nel circuito maggiore di Tennis. Lo scozzese scenderà in campo tra due settimane nel torneo di doppio del Queen’s, in programma a Londra dal 17 al 23 giungo, in coppia con lo spagnolo Feliciano Lopez. L’ex numero 1 al Mondo tornerà dunque a calcare i campi del circuito ATP per la prima volta dopo l’intervento chirurgico all’anca a cui si è ...

Tennis – Andy Murray riceve l’onorificenza da Cavaliere a Buckingham Palace : Due anni dopo aver ricevuto la nomina, Andy Murray é stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere a Buckingham Palace Ancora alle prese con un lento recupero dal suo infortnuio all’anca che ha seriamente rischiato di porre fine in anticipo alla sua carriera, Andy Murray ha se non altro un po’ più di momenti liberi non dovendo sottostare al fitto calendario di impegni Tennistici. Il Tennista britannico ha potuto ...

Tennis - WTA Praga 2019 : Jasmine Paolini ko contro Mandy Minella. L’azzurra eliminata al primo turno da ripescata : Una giornata piuttosto attiva per la nostra Jasmine Paolini impegnata nel WTA di Praga (Repubblica Ceca). La 23enna nativa di Castelnuovo Garfagnana, numero 175 del ranking mondiale, è stata costretta a disputare due partite nello stesso giorno, nel giro di pochissimo tempo. La nostra portacolori, infatti, era stata sconfitta dalla tedesca Antonia Lottner, numero 157 WTA, nel turno decisivo delle qualificazioni, con il punteggio di 6-4 6-4. Poco ...

Tennis – Finalmente Murray! Andy non sente più dolore : “sono felice - ma il rientro è ancora lontano” : Prosegue il recupero di Andy Murray dopo l’operazione all’anca: il Tennista scozzese ha svelato di non sentire più dolore, ma il suo rientro in campo è ancora lontano Nelle ultime ore è arrivata una splendida notizia per tutti gli appassionati di Tennis: Andy Murray non sente più dolore all’anca! Il Tennista scozzese, costretto ad operarsi nei mesi scorsi al fine di provare a salvare la sua carriera, sembra procedere bene ...

Tennis : Andy Murray nella nell’entry-list del Queen’s. Lo scozzese non vuole arrendersi : Andy Murray non vuole arrendersi. Lo scozzese, reduce dall’operazione all’anca a cui si è sottoposto a Londra lo scorso 28 gennaio, sta facendo di tutto per tornare in campo dopo che agli Australian Open 2019 tutti pensavano fossero il suo ultimo torneo in carriera. La notizia è arriva dal torneo del Queen’s che, svelando gli iscritti al prestigioso torneo sull’erba che precede l’appuntamento di Wimbledon, vede in ...