Superbike – Rea si prende Gara-2 a Misano | Bautista cade | Mondiale riaperto

VIDEO Superbike - GP Misano 2019 : gara-2 - highlights e sintesi. Rea vince e riapre il Mondiale - caduta di Bautista : Jonathan Rea ha vinto la gara-2 del GP Misano 2019, tappa del Mondiale Superbike. Il britannico si è imposto agevolmente in Romagna e ha riaperto la lotta per il titolo iridato visto che Alvaro Bautista è caduto nelle battute iniziali mentre si trovava al comando. Il centauro della Kawasaki accusa un ritardo di 16 punti dall’alfiere della Ducati, oggi soltanto 14esimo al traguardo dove Razgatlioglu e Sykes hanno completato il podio tutto ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP di Misano : Bautista a +16 su Rea : Si è riaperto il Mondiale Superbike 2019 al termine del GP di Misano 2019, la settima tappa del campionato ha infatti stravolto i valori in campo: Jonathan Rea ha vinto gara-1 e gara-2 mentre Alvaro Bautista è caduto nella prova che ha chiuso il fine settimana in Romagna. Ora lo spagnolo della Duccati vanta soltanto 16 punti sull’alfiere della Kawasaki, si preannuncia un duello serrato per il titolo iridato nella seconda parte della ...

Jonathan Rea Superbike - GP Misano 2019 : “Avevo bisogno della vittoria - capitalizzato l’errore di Bautista” : Jonathan Rea ha vinto la gara-2 del GP di Misano 2019, settima tappa del Mondiale Superbike. Il britannico è riuscito a tagliare il traguardo in prima posizione replicando così il successo ottenuto ieri in gara-1 e ha riaperto tutti i discorsi nella lotta per il titolo iridato: Alvaro Bautista è infatti caduto e ora lo spagnolo della Ducati può vantare soltanto 16 punti di vantaggio sull’alfiere della Kawasaki. Jonathan Rea ha espresso ...

Superbike - GP Misano 2019 : risultato gara-2. Jonathan Rea vince e riapre il Mondiale - brutta caduta di Bautista : Jonathan Rea ha vinto la gara-2 del GP Misano 2019, settima tappa del Mondiale Superbike. Il britannico ha firmato la doppietta sul circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, il Campione del Mondo in carica si è replicato dopo aver vinto la gara-1 di ieri e ha riscattato il quinto posto raccolto stamattina nella superpole race. Il centauro della Kawasaki ha approfittato al meglio della caduta di Alvaro Bautista, volato a terra nelle ...

Superbike - Risultato superpole race GP Misano 2019 : Bautista torna al successo davanti a Lowes - Rea cade ma termina quinto : Doveva essere la grande occasione di Jonathan Rea, invece questo inizio di giornata a Misano ha fortemente sorriso ad Alvaro Bautista e alla sua Ducati; l’iberico ha vinto meritatamente la superpole race che precede gara-2 e ne determina la griglia di partenza, di fatto controllando piuttosto agevolmente l’intera corsa. Il centauro Kawasaki, invece, è caduto a tre giri dal termine al Tramonto, quando si trovava in seconda posizione, ...

LIVE Superbike - GP Misano 2019 in DIRETTA : superpole race e gara-2 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca di gara-1 – Highlights – Dichiarazioni post gara – Classifica Mondiale aggiornata Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica di Superbike, dove a Misano andranno in scena la superpole race alle 11:00 e poi gara-2 a partire dalle 15:00. Giornata intensissima quella di ieri dove la protagonista principale è stata la pioggia che ha stravolto la prima ...

Superbike - GP Misano 2019 oggi : superpole race e gara-2. Orari - programma - tv e streaming : Il fine settimana del Gran Premio di Misano 2019 si concluderà oggi, domenica 23 giugno, con lo svolgimento delle ultime due manche della settima tappa del Mondiale Superbike. In mattinata andrà in scena la superpole race, mentre nel primo pomeriggio si disputerà la tradizionale gara-2 in condizioni presumibilmente migliori rispetto a quelle incontrate dai piloti in gara-1. Jonathan Rea ha sfruttato l’opportunità di gareggiare sul bagnato ...

Superbike – Rea re a Misano : sua gara-1 - Bautista terzo : Sotto la pioggia il campione del mondo vince Race 1 e festeggia: è il pilota più vincente in WorldSBK a Misano, dove dieci anni fa vinse la sua prima gara. Domani Superpole Race alle 11 e Race 2 alle 14.00. La WorldSSP alle 12.15 e la WorldSSP300 alle 15.15 Prima giornata di gare del Pata Riviera di Rimini Round all’insegna della variabilità del meteo e della pioggia martellante, prima e durante Race 1 del WordSBK. Alla fine, acclamato dal ...

VIDEO Superbike - gara-1 GP Misano 2019 : highlights e sintesi. Rea vince sul bagnato - Bautista terzo - due bandiere rosse : Jonathan Rea ha vinto la gara-1 del GP Misano 2019, tappa del Mondiale Superbike che è andata in scena sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Il pilota della Kawasaki si è imposto al termine di una gara sospesa per due volte a causa di una pioggia intensa. Il britannico è riuscito a guadagnare terreno nei confronti di Alvaro Bautista, lo spagnolo della Ducati ha concluso in terza posizione e ora ha 32 punti di vantaggio sul Campione del ...

Superbike - GP Misano 2019. Rea : “Vittoria importante - condizioni difficili”. Bautista : “Podio pesante - prima gara sul bagnato” : Jonathan Rea ha vinto la gara-1 del GP Misano 2019, tappa del Mondiale Superbike. Il centauro della Kawasaki si è imposto sull’asfalto bagnato del circuito intitolato a Marco Simoncelli al termine di una gara infinita caratterizzata da due interruzioni a causa della forte pioggia che si è abbattuto sulla Riviera Romagnola. Il britannico ha sfruttato al meglio le condizioni dell’asfalto ed è riuscito a trionfare guadagnando un ...