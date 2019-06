Superbike | Alvaro Bautista vince la Superpole Race a Misano | 14° successo stagionale per

sportfair

(Di domenica 23 giugno 2019) Il pilota della Ducati si impone davanti a Lowes e Haslam,ndo così la quattordicesima gara della stagionecontinua a dominare il Mondiale, il pilota spagnolo si impone infatti nella Tissotal Gp di, centrando così il quattordicesimostagione. Al primo anno in questa categoria, il rider della Aruba.it Racing – Ducati precede di oltre 7 e 9 secondi i britannici Alex Lowes e Leon Haslam, che completano così il podio. Grandi prestazioni anche degli altri italiani in gara, con Melandri che chiude al sesto posto davanti a Michael Ruben Rinaldi, mentre ottavo al traguardo Michele Pirro. Alle 14 è in programma Gara-2, mentre ieri in Gara-1 si è imposto il britannico Jonathan Rea del Kawasaki Racing Team WorldSBK.L'articolola: 14°per lo ...

