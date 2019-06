Sorrentino per scaramanzia taglia una scena sullo scudetto del Napoli in “The Young Pope”

ilnapolista

(Di domenica 23 giugno 2019) La notizia la da Paoloin persona sul suo profilo Instagram. Da grande tifoso delil regista vive con forte trasporto le vicende della sua squadra del cuore, così ha ceduto allaè hato unadi “ThePope”. Lo ha confessato sul social con una foto che ritrae Silvio Orlando, l’ambiguo Cardinale Voiello che festeggia lodel. Come il regista anche il Cardinale è tifoso e lo si capisce in diversi particolari della serie: cover del cellulare con Hamsik, Insigne e Higuain, richieste di intercessione a San Pipita (prima che si trasferisse alla Juventus, naturalmente) e l’immancabile “Un giorno all’improvviso” come suoneria. Del resto, lo stesso Paolo, subito dopo aver ricevuto l’Oscar nel 2014 per “La Grande bellezza”, citò Diego Armando Maradona tra le “fonti di ...

