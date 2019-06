Softball | Serie A1 2019 | Caserta trova il doppio successo su Collecchio per concludere la

Softball - Serie A1 2019 : Saronno finisce la regular season con due vittorie su Parma : Si conclude la regular season di Serie A1 per Saronno e Parma. Se per l’una la doppia vittoria cambia poco, con il quarto posto che la porterà a sfidare nella semifinale playoff Bussolengo, per l’altra c’è invece il problema della salvezza, per la quale non può più dipendere dalle proprie azioni, ma da quelle di Caserta e Collecchio. Nel primo dei due match odierni la manifesta arriva dopo quattro inning, in ragione di una ...

Softball - Serie A1 2019 : nel posticipo dell’ultima giornata Caserta batte due volte Pianoro e infiamma la lotta salvezza : Doppio successo di Caserta nel posticipo diciottesima e ultima giornata della Serie A1 di Softball, che per il club campano giunge curiosamente prima della penultima, che giocherà in agosto inoltrato, dopo gli impegni della Nazionale. L’Academy si impone su Pianoro e aggancia sia Parma che Collecchio, infiammando la lotta per la salvezza. Sono rimasti pochi incontri da disputare tra le varie date scaglionate: Castellana-Collecchio il 29 ...

Softball - Serie A1 2019 : una vittoria a testa per Caserta e Castellana nelle sfide della domenica : Si va a completare con due posticipi domenicali la terzultima giornata del girone di ritorno della Serie A1 di Softball 2019, con Metalco Castellana e Caserta che hanno dato vita a due sfide ricche di spettacolo, iniziando proprio dalla prima competizione, aperta dalla corsa di Cecchin, pareggiata dal singolo di Tornes. Non succede più nulla fino all’ottavo inning, quello extra, quando il singolo di Fabbian vale il decisivo 2-1. Successo ...

Softball - Serie A1 2019 : cade Bussolengo - passo avanti per Bollate e Forlì : Terzultima giornata di gare nella Serie A1 di Softball 2019, in cui è andato in scena l’attesissimo duello tra la Specchiasol Bussolengo e Bollate, con due incontri ricchi di spettacolo e grandi giocate. Ad avere la meglio nella prima sfida sono state le lombarde per 11-1, ma le piemontesi sono poi riuscite a rifarsi nella seconda gara, vinta 8-1, conservando la testa della classifica. In seconda piazza troviamo invece la Poderi Dal ...

Softball - Serie A1 2019 : recuperata anche l’ultima coppia di partite della nona di andata. Bollate domina Castellana : anche l’ultima doppia sfida tra quelle da recuperare della nona giornata di andata della Serie A1 di Softball è stata portata a compimento, ed è quella tra MKF Bollate e Metalco Thunders Castellana. Il primo match vede partire subito Bollate con il turbo innestato, anche con una certa complicità di Castellana: D’Angelosa guadagna la base su ball con le altre piene, e così il primo punto lo guadagna senza fatica Lara Cecchetti. ...

Softball - Serie A1 2019 : Saronno batte Bollate - Forlì non lascia scampo a Parma - scambio di successi tra Pianoro e Caronno : Tra ieri e oggi, sono tre i doppi match dell’ottava e penultima giornata di ritorno svolti in Serie A1 di Softball, con il paradosso legato al fatto che debba ancora giocarsi la settima, a causa della compressione estrema del calendario. Bollate-Saronno Se ventiquattr’ore fa Bollate aveva strappato il successo, questa volta è Saronno a farlo, e in maniera sostanzialmente dominante fin dal primo inning, in cui Abbatine segna su ...

Softball - Serie A1 2019 : a squadre partecipanti ai playoff già definite Bollate batte Saronno per aprire l’ottava di ritorno : Con le squadre partecipanti ai playoff scudetto (che si svolgeranno su due turni, semifinali e finale) già conosciute, e che rispondono ai nomi di Bussolengo, Bollate, Forlì e Saronno, si è aperta poche ore fa la giornata numero 17 della Serie A1 di Softball 2019, ottava di ritorno. Di fronte Bollate e Saronno. La vittoria è di Bollate, che batte le ospiti per 2-0 con tanta sostanza, Greta Cecchetti imperiale (9 strikeout) e lo sforzo che basta ...

Softball - Serie A1 2019 : Bussolengo tiene la vetta dopo la sesta giornata di ritorno - Bollate supera Forlì : Si è disputata quest’oggi la sesta giornata del girone di ritorno della Serie A1 di Softball 2019, la quindicesima totale, dove la Specchiasol Bussolengo si è confermata in testa alla classifica, dopo aver sconfitto Caserta per 9-2 e 4-0, mentre Bollate ha recuperato terreno nei confronti delle piemontesi, riuscendo ad avere la meglio sulla Poderi Dal Nespoli Forlì per un un doppio 6-4. Un successo invece per la Taurus Donati Gomme Old ...

Softball - Serie A1 2019 : nei recuperi della seconda giornata di ritorno Bollate cade a Collecchio : Si sono giocate quest’oggi tre coppie di recuperi relative alla seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A1 di Softball, e in tutte le sfide ci sono stati scambi di vittorie tra le formazioni impegnate. Collecchio-Bollate La squadra ospite perde una partita, la seconda, ma in realtà rischia di cadere anche nella prima, perché dopo sei inning è sotto 4-3. Al fuoricampo d’apertura di Fama (2 punti) rispondono Mavilla, che ...

Softball - Serie A1 2019 : continuano i recuperi con i successi di Bollate e Collecchio : Nella giornata di ieri si sono disputati tre recuperi della prima e seconda giornata di ritorno della Serie A1 di baseball. Tutte le partite hanno avuto esiti molto netti. Nella doppia sfida tra Bollate e Parma le questioni vengono risolte in largo anticipo sugli inning regolamentari. Il 15-0 di Bollate nel primo match arriva dopo tre riprese (seconda da 7-0, terza da 8-0), il 9-0 nel secondo dopo cinque. Va segnalato che la formazione ducale ...

Softball - Serie A1 2019 : due su due per Bussolengo nella quinta di ritorno - vince anche Bollate - passo falso per Forlì : quinta giornata del girone di ritorno per la Serie A1 di Softball 2019, turno in back to back con il quarto, disputato ieri, in cui si sono svolte delle doppie sfide molto interessanti e piene di spettacolo, a cominciare da quelle della capolista Specchiasol Bussolengo, capace di piegare 7-0 e 4-1 le Rhaevendors Caronno, conservando dunque la vetta della graduatoria. Non tiene il passo la Poderi Dal Nespoli Forlì, vittoriosa 5-4 nel primo match, ...

Softball - Serie A1 2019 - 13a giornata : nessun problema per Bussolengo - Bollate e Forlì : giornata priva di particolari scossoni in testa alla classifica, la tredicesima del campionato di Serie A1 di Softball 2019. In un weekend caratterizzato da un doppio turno, Bussolengo, Bollate e Forlì procedono spedite. Parma-Bussolengo Il divario tra le due squadre è molto ampio, e lo si vede lungo entrambe le partite giocate in terra ducale. C’è equilibrio soltanto nella prima parte della gara d’apertura, con Parma che riesce ad ...

Softball - Serie A1 : giocati sei recuperi. Bussolengo - Castellana e Pianoro raccolgono il bottino pieno : Si sono giocate, oggi, sei partite necessarie per recuperare la discreta mole di incontri rinviati per maltempo nelle scorse giornate, e tutte hanno mostrato esiti tra lo scontato e l’interessante per la Serie A1 di Softball 2019. Bussolengo-Collecchio (6a giornata) Doppio successo per le leader del campionato. La prima gara finisce 11-4 dopo cinque inning, perché la potenza di fuoco dell’attacco di Bussolengo è semplicemente troppo ...