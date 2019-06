Sindaco di Istanbul | Erdogan di nuovo battuto | candidato dell' opposizione rivince le

Istanbul elegge il nuovo Sindaco : è Imamoglu. Sconfitto Yildirim - l’uomo forte di Erdogan : A Istanbul l’opposizione vola: è iniziata la lunga notte che porterà alla proclamazione del nuovo sindaco della megalopoli sul Bosforo dopo che le elezioni dello scorso 31 marzo sono state annullate per presunte irregolarità. Particolarmente alta l’affluenza alle urne, che ha superato l’80%. ...

Sindaco di Istanbul - Erdogan di nuovo battuto : candidato dell'opposizione vince ancora le elezioni : Il 31 marzo la vittoria nelle amministrative nella metropoli turca era andata al candidato dell'opposizione. Ma l'Akp, il partito del premier, è riuscito a far annullare le elezioni. Ora Ekrem Imamoglu è nettamente in testa. Il candidato di Erdogan riconosce la sconfitta Yildirim ammette la sconfitta: "Mi congratulo con lui e gli auguro buona fortuna" per la città.Continua a leggere