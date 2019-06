Si vota per eleggere il sindaco di Istanbul | di nuovo

Ecco per chi vota Barbara D’Urso. Lo ha confessato solo ora. Davvero difficile da immaginare : Qualcuno ha chiesto a Barbara D’Urso cosa avesse votato alle ultime elezioni e la risposta della mitica conduttrice ha lasciato a bocca aperta tante, tantissime persone. Intervistata da Repubblica, ha parlato di politica e di un suo grande sogno. La padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, ha infatti ammesso di voler un giorno condurre il Festival di Sanremo: “Lo voglio fare. Tanto c’è tempo” ha detto, ...

Olimpiadi Invernali 2026 - 3 membri non si presentano alla votazione! Assenti 2 teste coronate - il Re del Bhutan dice no : positivo per Milano-Cortina? : Lunedì 24 giugno si svolgerà la votazione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, a Losanna (Svizzera) si deciderà chi ospiterà i Giochi del ghiaccio e della neve: festeggerà l’Italia con Milano-Cortina o esulterà la Svezia con Stoccolma? Sulla carta la proposta nostrana sembra leggermente favorita ma si preannuncia una lotta serratissima fino all’ultimo voto, a decidere saranno i 95 membri del Cio ma ci sono delle ...

La Commissione di Vigilanza RAI ha votato una mozione per invitare il presidente della RAI Marcello Foa a dimettersi da un altro incarico in RAI : La Commissione parlamentare di Vigilanza RAI ha approvato una mozione per invitare il presidente della RAI Marcello Foa a dimettersi da un altro incarico in RAI, cioè la presidenza di Rai Com (un’altra società del gruppo che si occupa della

Rai - stop doppio incarico per FoaMaggioranza ko - M5s vota col Pd : È incompatibile il doppio ruolo di Marcello Foa a presidente Rai e presidente della controllata RaiCom. Lo ha stabilito la commissione di Vigilanza approvando con un voto a maggioranza - 21 favorevoli e 4 contrari - la risoluzione presentata da M5s Segui su affaritaliani.it

Mondiali 2022 - baratto all’Eliseo : miliardi di investimenti in Francia per convincere Platini a votare Qatar : In ogni intrigo le date sono fondamentali. E nella controversa assegnazione dei Mondiali di calcio 2022 al Qatar sono tre quelle da cerchiare in rosso: 23 novembre 2010, 2 dicembre 2010, 18 giugno 2019. Rispettivamente: una riunione carbonara all’Eliseo, il giorno della decisione ufficiale della Fifa, l’arresto di Michel Platini a Parigi. Perché la Francia, in questa storia, riveste un ruolo quasi più importante di quello del paese ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia si gioca tutto : tra sei giorni la votazione. Giovanni Malagò a Losanna - volata per Milano-Cortina : Martedì fondamentale per la candidatura di Milano-Cortina all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Mancano infatti soltanto sei giorni alla votazione che deciderà chi ospiterà i Giochi tra Italia e Svezia (con Stoccolma), oggi Giovanni Malagò è volato a Losanna dove incomincia la settimana più importante di tutte: sarà una volata fino a lunedì 24 giugno (ore 16.00) quando i membri del Cio saranno chiamati alle urne per esprimere ...

Sardegna - urne aperte fino alle 23 in 28 Comuni : si vota anche a Cagliari e Sassari : urne aperte dalle 7 di questa mattina in Sardegna per eleggere i sindaci di 28 Comuni, tra cui Cagliari, Alghero e Sassari. Sono circa 390mila gli elettori chiamati al voto: per votare bisogna presentarsi nel proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di identità valido. I seggi chiudono alle 23, poi inizia subito lo spoglio. Gli eventuali ballottaggi sono in programma per domenica 30 giugno. ...

La comunità ebraica vota per eleggere il nuovo presidente : Roma. “È una persona davvero alla mano, te ne accorgi quando ci parli. Soprattutto comunica bene sia all’interno che al di fuori della comunità”. Così un ragazzo che fuma mentre è in pausa davanti al ristorante del Ghetto dove lavora, descrive Ruth Dureghello, capolista di “Per Israele” e grande fav

Massimo Giannini attacca Maurizio Landini a Otto e mezzo : "Lo sa che il 43% degli operai vota Matteo Salvini?" : "Il 43 per cento degli operai vota Matteo Salvini". Massimo Giannini cerca di svegliare Maurizio Landini in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 ricordandogli che una grande parte degli iscritti alla Cgil ha votato Lega alle ultime elezioni europee. Il sindacalista si innervosisce - oltre a

Dieci ragioni per votare subito : Forse ci rovineranno le vacanze, forse ci faranno passare mesi terribili, forse usciranno dall’euro, forse faranno arrivare il debito pubblico al duecento per cento del pil, forse ci faranno rimpiangere persino lo spasso di avere al governo dei ministri più comici dei comici, o forse no. Ma per quan

Lega vota col PD per salvare Radio Radicale - M5S : 'Pioggia di soldi ingiustificata' : Alla fine la questione del salvataggio di Radio Radicale sembra essersi conclusa nel modo più inatteso. Dopo lunghe settimane di discussioni, la Lega ha deciso di votare con le opposizioni l'emendamento del Pd. In questo modo, la Radio prenderà nel 2019 altri 3 milioni di euro, oltre ai 9 già previsti. L'unico partito a votare contro è stato il Movimento 5 Stelle, che si è detto scandalizzato per la "pioggia di denaro immotivata". Nel frattempo ...

M5s - Nicola Morra a Otto e Mezzo : “Non ho votato su Di Maio perché ho ritenuto quell’operazione infelice” : “Di Maio ha sposato come me, Alessandro, l’idea che solo rispettando le regole si va avanti”. Così il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra (M5S) ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e Mezzo’ su La7. “Io non ho votato su Di Maio perché ho ritenuto quell’operazione infelice”, ha aggiunto riferendosi al voto su Rousseau. M5s, iscritti ...

Radio Radicale - ok a 3 milioni per salvarla La Lega vota a favore - contrario il M5s : Passa nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera un emendamento del Pd al decreto Crescita per salvare Radio Radicale con un finanziamento di altri 3 milioni per il 2019, che punta a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi. Il testo è stato riformulato, spiegano i dem, su proposta della Lega, ma il governo con il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, ha dato parere contrario. Hanno votato a favore il ...

Superchampions - la Lega di A boccia la riforma delle coppe europee : solo la Juventus vota a favore : La Lega Serie A boccia la riforma delle coppe europee proposta dall’Uefa, allineandosi così agli altri principali campionati continentali. La delibera che esprime la posizione critica della massima serie italiana è stata approvata a larga maggioranza, con il solo voto contrario del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e quattro astenuti (Roma, Fiorentina, Milan e Inter). Furto al negozio Scarpamondo, il ladro indossa la maglia ...