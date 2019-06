Si mostra senza slip | sorpassa e inchioda | la truffa sexy al volante

Chiara Ferragni - senza Fedez : il massaggio relax mostra il lato B : Momento di relax per Chiara Ferragni. La fashion blogger si è concessa qualche ora in un centro estetico, lontano da Fedez e dal piccolo Leone. Il tutto rigorosamente documentato su Instagram....

Bella Thorne : un hacker le viola il profilo - lei si mostra senza veli : Se vi ricordate, nel 2014, un gruppo di star di Hollywood fu vittima di un furto di immagini private che venne ribattezzato ironicamente dai media "The Fappening". Fra le protagoniste di questa brutta vicenda ci fu anche Jennifer Lawrence, che si ritrovò molti dei suoi scatti "hot" online. Qualcosa di molto simile, purtroppo, è successo nelle scorse ore anche a Bella Thorne, ex starlette Disney ora sulla bocca di tutti per la sua relazione con ...

Qualche smagliatura! Rosa Perrotta mostra le sue forme senza veli : Prima si era parlato di nozze, poi di crisi e Qualche mese fa Rosa Perrotta aveva stupito tutti annunciando di essere incinta di Pietro Tartaglione, ex corteggiatore del Trono Classico, conosciuto sotto i riflettori di “Uomini e donne”. L’ex tronista ed ex isolana è prossima al parto e ha deciso di condividere un messaggio con i suoi seguaci di Instagram.-- L’ex volto di “Uomini e Donne” ha condiviso uno scatto che la ritrae in ...

Project Scarlett annunciata senza mostrare la console? Ricordate quando Major Nelson prendeva in giro Sony per la stessa cosa? : I tempi cambiano e così anche il modo di approcciarsi al marketing e agli annunci, soprattutto in un'industria spesso molto frenetica e veloce come quella videoludica. Questa piccola notizia non vuole assolutamente essere una critica ma una sorta di curiosità, una specie di piccola riflessione.Durante la propria conferenza E3 2019, Microsoft ha rivelato i primissimi dettagli di Project Scarlett annunciando anche alcune specifiche tecniche e una ...

Iran - gli Usa aprono al dialogo “senza precondizioni”. Pompeo : “Disposti a parlare se si dimostrano Paese normale” : Gli Stati Uniti aprono nuovamente al dialogo con l’Iran, ma “senza precondizioni”. Lo ha fatto sapere il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, pur ricordando che continuerà la campagna di pressione Usa sulla Repubblica Islamica. “Siamo pronti a sederci” con i leader Iraniani, ha sottolineato il capo della diplomazia americana dalla Svizzera, dove si trova per colloqui con il ministro degli Esteri elvetico, ...

Meizu 16Xs si mostra al TENAA senza notch e con tripla fotocamera posteriore : Meizu 16Xs, nuovo mid-range del produttore, è stato appena avvistato nel database del TENAA con display privo di notch e tripla fotocamera posteriore. L'articolo Meizu 16Xs si mostra al TENAA senza notch e con tripla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Museo Enzo Ferrari - inaugurata la mostra 'Capolavori senza tempo' - : Sempre accostato agli episodi di cronaca che hanno scandito l'epoca corrispondente, la conquista dello spazio, l'esplosione dei mass media, e così via,, l'itinerario prosegue con altri esemplari ...

"Orbetello una capitale senza Stato" : al via la mostra sulla storia della cittadina lagunare : Pur caratterizzato dal possesso spagnolo e dall'amministrazione dei viceré di Napoli, era privo di autonomia politica, senza un proprio esercito e una propria bandiera. Una condizione anomala che si ...

'Borderless - Sguardi senza confini' : a Catania la nuova edizione della mostra fotografica : Sarà inaugurata sabato 4 maggio, a partire dalle 17:30, alla Galleria di Arte Moderna, in via Castello Ursino 26 (angolo via Transito 58) a Catania, la nuova tappa della collettiva fotografica itinerante intitolata "Borderless-Sguardi senza confini", curata e organizzata dalla professoressa Graziella Bellone, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore alla Cultura Barbara Mirabella. La mostra, che è già stata presentata con ...

Caltanissetta - Gumina : 'La presenza di Open ha dimostrato che è possibile sviluppare proposte e progetti' : ... il consenso che i nisseni hanno attribuito al nostro candidato sindaco, alla lista e ai candidati al consiglio comunale, è un riconoscimento importante ad una proposta politica elaborata da diverse ...