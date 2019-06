Si chiama Marijuana Pepsi | la laurea grazie al nome stranissimo

vanityfair

(Di domenica 23 giugno 2019) Il gioco dei contrariTrovate ispirazione delle vostre passioniViaggiate nei ricordiAprite bene gli occhiPerché non usare il sopranUscite dai sentieri battutioptate per un ritorno alle originiPuntare sulla qualitàAffrontatela voi la vita con uncome, vi sembra facile? Non lo è, come per tutti quelli che hanno uninusuale. Soprattutto da bambini le prese in giro sono all’ordine del giorno e non è difficile immaginare lo scorrere dell’appello a scuola e ilpronunciato ad alta voce dal professore. C’è chi non ce la fa e appena arrivato alla maggiore età opta per il cambiamento, c’è invece chi illo indossa come un’armatura. Così è successo a questa signora americana. https://twitter.com/Beloit College/status/1141733312630861825Vandyck, 46 anni, ha ottenuto un dottorato proprio facendo una tesi sui nomi strani, rispetto ai classici, ...

QCanavese : CHIVASSO - Chiama la nonna per disfarsi della marijuana: arrestato - fares_niccolo : // Ora raga lo so che nella canzone maluma dice “mari” intesa come marijuana ma QUANTO È BELLO SENTIRE JUAN DIRE MA… -