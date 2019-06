Sea Watch si è fermata | gli sbarchi no

Onu : "L'Italia deve far sbarcare i migranti della Sea Watch" : "Questi disperati devono essere sbarcati, è un obbligo sancito dalle norme internazionali". È il monito dell’agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) per bocca del portavoce Babar Baloch: i 43 migranti a bordo della Sea Watch 3, che si trova da 9 giorni a circa 15 miglia da Lampedusa devono poter sbarcare in Italia anche se i porti sono chiusi. "L’Italia ha la responsabilità di far sbarcare queste persone", aggiunge il portavoce Onu, ribadendo che ...

Il Tribunale dei ministri di Catania ha archiviato l’indagine in cui Matteo Salvini era accusato di sequestro di persona per il caso della Sea Watch 3 : Venerdì il Tribunale dei ministri di Catania ha disposto l’archiviazione dell’indagine che era stata aperta dalla Procura di Roma contro Matteo Salvini per i fatti che nel gennaio 2019 coinvolsero la nave Sea Watch 3 al largo delle coste di

In 100 a Lampedusa con il vecchio trucco della "nave madre". I migranti lasciati in mare dagli scafisti su barchini. Sea Watch 3 : appello all'Olanda : Valentina Raffa Non c'è pace per l'Hotspot di Lampedusa. Gli ospiti vanno e vengono ogni giorno. E in meno di 24 ore, dopo l'ingresso di 45 immigrati giunti autonomamente nei pressi dell'isola siciliana, sono arrivati altri 100 nuovi ospiti, che si sono affidati al vecchio metodo dei viaggi su una grande nave, in grado di effettuare la traversata dalle coste libiche a quelle siciliane. Gli scafisti della nave «madre», in questo caso ...

Tribunale Catania archivia su Sea Watch : 21.22 "La nave della ong straniera è entrata in Italia in maniera unilaterale e senza le necessarie autorizzazioni della Guardia costiera". E' questa la motivazione del Tribunale dei ministri di Catania che ha disposto l'archiviazione per Conte, Salvini, Di Maio e Toninelli per il caso SeaWatch del gennaio scorso. I giudici sottolineano la differenza con il caso della Diciotti che era una nave militare italiana. Per quella vicenda fu chiesta ...

Il tribunale per i reati ministeriali archivia il caso Sea Watch - Saviano : "Ora resistenza" : "La magistratura conferma che si possono chiudere i porti alle navi pirata" esulta Salvini mentre da Napoli lo scrittore...

Sea Watch - vincono Matteo Salvini e il governo : "Non fu sequestro di persona" - archiviazione : Il Tribunale per i reati ministeriali di Catania ha archiviato l'indagine contro Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sul caso Sea Watch dello scorso gennaio. A riferirlo è il senatore Maurizio Gasparri, presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato:

Sea Watch - archiviate accuse per Salvini - Conte - Di Maio e Toninelli : Sea Watch, archiviate accuse per Salvini, Conte, Di Maio e Toninelli Accolta la richiesta della Procura per la vicenda dello scorso gennaio , quando 47migranti non poterono scendere dalla nave della ong per 10 giorni. Le accuse erano di sequestro di persona: archiviate le posizioni del ministro dell'Interno, di Conte, Di Maio e ...

Salvini archiviato sul caso SeaWatch : "Posso chiudere i porti". Per i giudici la nave era entrata unilateralmente : “Non fu sequestro ma semplicemente richiesta di ordine e regole? Bene! Prendo atto della decisione del Tribunale per i reati ministeriali di Catania, che ha archiviato il caso della SeaWatch del gennaio scorso. Processi e indagini non mi fanno paura, ma sono felice che anche la magistratura confermi che si possono chiudere i porti alle navi pirata. Continuerò a difendere i confini”. Lo dice il ministro dell’Interno ...

Sea Watch - Gasparri : “Procura di Catania archivia Conte-Salvini-Di Maio e Toninelli” : La procura di Catania ha archiviato le posizioni del presidente del consiglio, dei vicepremier e del ministro dei Trasporti. Ad annunciarlo è Maurizio Gasparri, presidente della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato. La vicenda è quella della nave Sea Watch di una ong tedesca: nel gennaio scorso dopo aver soccorso in acque italiane di 47 migranti (di cui 15 minori), dovette attendere per giorni prima di poter attraccare ...

