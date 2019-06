Sea Watch da 11 giorni in mare | Salvini scrive ai paesi Bassi | “Nave con vostra bandiera

Salvini scrive ai Paesi Bassi : "Responsabili per Sea Watch" : Giovanni Corato La nave ferma da 11 giorni davanti a Lampedusa, il vicepremier contro il governo olandese: "Vi state disinteressando" La Sea Watch3 non si muove: da ormai 11 giorni è ferma al largo di Lampedusa con a bordo 42 migranti. Dalla nave della Ong sono stati fatti scendere solo quelli in pericolo di vita, l'ultimo solo ieri. Il braccio di ferro con il governo italiano sembra essere in stallo, soprattutto dopo che il ...

Sea Watch - il registro dei voli segreti che partono da Lampedusa : come ci fanno invadere : Il caso è stato sollevato da Nicola Porro a Quarta Repubblica negli ultimi giorni: gli aerei dell ong decollano da Lampedusa al fine di individuare i gommoni carichi di immigrati partiti dalla Libia poi raccolti in mare da Sea Watch e affini. E ora, su Il Giornale, vengono pubblicati i documenti che

Sea Watch si è fermata - gli sbarchi no : Valentina Raffa Lo scafo insiste per attraccare da noi. E crescono gli arrivi fantasma La nave Sea Watch 3 resta a 15 miglia da Lampedusa. Non c'è modo di far prendere atto alla Ong tedesca Sea Watch che il Viminale ha vinto il braccio di ferro grazie al suo decreto sulla Sicurezza bis, che ha consentito di emettere il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave in acque nazionali, e il successivo rigetto del Tar del Lazio del ...

Onu : "L'Italia deve far sbarcare i migranti della Sea Watch" : "Questi disperati devono essere sbarcati, è un obbligo sancito dalle norme internazionali". È il monito dell’agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) per bocca del portavoce Babar Baloch: i 43 migranti a bordo della Sea Watch 3, che si trova da 9 giorni a circa 15 miglia da Lampedusa devono poter sbarcare in Italia anche se i porti sono chiusi. "L’Italia ha la responsabilità di far sbarcare queste persone", aggiunge il portavoce Onu, ribadendo che ...

Il Tribunale dei ministri di Catania ha archiviato l’indagine in cui Matteo Salvini era accusato di sequestro di persona per il caso della Sea Watch 3 : Venerdì il Tribunale dei ministri di Catania ha disposto l’archiviazione dell’indagine che era stata aperta dalla Procura di Roma contro Matteo Salvini per i fatti che nel gennaio 2019 coinvolsero la nave Sea Watch 3 al largo delle coste di

In 100 a Lampedusa con il vecchio trucco della "nave madre". I migranti lasciati in mare dagli scafisti su barchini. Sea Watch 3 : appello all'Olanda : Valentina Raffa Non c'è pace per l'Hotspot di Lampedusa. Gli ospiti vanno e vengono ogni giorno. E in meno di 24 ore, dopo l'ingresso di 45 immigrati giunti autonomamente nei pressi dell'isola siciliana, sono arrivati altri 100 nuovi ospiti, che si sono affidati al vecchio metodo dei viaggi su una grande nave, in grado di effettuare la traversata dalle coste libiche a quelle siciliane. Gli scafisti della nave «madre», in questo caso ...

Tribunale Catania archivia su Sea Watch : 21.22 "La nave della ong straniera è entrata in Italia in maniera unilaterale e senza le necessarie autorizzazioni della Guardia costiera". E' questa la motivazione del Tribunale dei ministri di Catania che ha disposto l'archiviazione per Conte, Salvini, Di Maio e Toninelli per il caso SeaWatch del gennaio scorso. I giudici sottolineano la differenza con il caso della Diciotti che era una nave militare italiana. Per quella vicenda fu chiesta ...

Il tribunale per i reati ministeriali archivia il caso Sea Watch - Saviano : "Ora resistenza" : "La magistratura conferma che si possono chiudere i porti alle navi pirata" esulta Salvini mentre da Napoli lo scrittore...