Scuola | formazione degli alunni | la responsabilità non è sempre degli insegnanti

Un “ospedale-Scuola” per migliorare la formazione : Formare un medico in Italia costa ogni anno circa 350mila euro. Soldi che non si trasformano in un investimento perché spesso, sempre più laureati in Medicina scelgono di specializzarsi all’estero a beneficio di Paesi e pazienti stranieri. migliorare la formazione in Italia però si può. Ne è convinto Pierluigi Marini, presidente dell’Acoi – Associazione dei chirurghi ospedalieri Italia- che da Matera, città in cui sono in corso i lavori ...