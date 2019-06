Scossa di terremoto di 3 | 7  a Roma

Terremoto - forte Scossa avvertita a Roma e dintorni : Una forte scossa di Terremoto ha colpito Roma verso le 22.45 della serata di domenica 23 giugno. Il sisma è stato sentito nella capitale e nei dintorni, fino al Litorale tirrenico.

Terremoto a Roma - forte Scossa di magnitudo 3.7 avvertita in tutta la Capitale : Una scossa di Terremoto è stata avvertita intorno a Roma alle ore 22.43 di questa sera. La scossa di Terremoto è stata distintamente avvertita in varie zone della Capitale. La...

Terremoto - forte Scossa a Roma : paura in città - gente in strada [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha colpito Roma alle 22:43, con epicentro nella zona est della città. Tanta paura tra la popolazione che si è riversata nelle strade in preda al panico. L’evento, infatti, è stato distintamente avvertito dalla popolazione per cui si ipotizza una magnitudo pari o superiore a 4. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Terremoto, forte scossa a Roma: paura in città, gente in strada [AGGIORNAMENTI LIVE] sembra essere ...

Terremoto a Roma - forte Scossa avvertita alle 22.43 in tutta la Capitale : Una scossa di Terremoto è stata avvertita intorno a Roma alle ore 22.43 di questa sera. La scossa di Terremoto è stata distintamente avvertita in varie zone della Capitale. La...

Terremoto a Roma : Scossa avvertita nella capitale - 23 giugno 2019 : Una scossa di Terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 23 giugno 2019, esattamente alle 22.43, nel Lazio centrale e precisamente nella zona di Roma. Stando ai primi dati preliminari...

Pignola. Scossa di terremoto alle 5.50 : Sabato mattina con risveglio brusco in provincia di Potenza. Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle

Terremoto : avvertita Scossa a pochi chilometri da Potenza : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata questa mattina alle ore 5.50 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nei pressi della città di Potenza. L'epicentro del sisma, ad una profondità di 16 chilometri, è stato localizzato a 4 chilometri dal capoluogo lucano e da Pignola. Nessuna segnalazione è giunta ai vigili del fuoco e al momento non registrano danni a cose o persone.

Basilicata : Scossa di terremoto lieve avvertita a Potenza all'alba : Una debole scossa di terremoto è stata registrata oggi 22 giugno 2019, esattamente alle 05.50, nel cuore della Basilicata e precisamente nel potentino. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Scossa di terremoto avvertita a Potenza [DATI INGV] : Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 4 km sud da Potenza alle 05:50:45, ad una profondità di 16 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Potenza, Pietragalla e Maratea (dati “Hai Sentito il terremoto”). L'articolo Scossa di terremoto avvertita a Potenza [DATI INGV] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Francia - forte (e insolita) Scossa nel giorno del solstizio : case danneggiate : Terremoto, una forte scossa è stata registrata in Francia nel giorno del solstizio d'estate. Il sisma, di magnitudo 5.2, con epicentro nel dipartimento Maine-et-Loire nel nord-ovest della...

Intensa Scossa di terremoto in Francia : paura nei Paesi della Loira : Una scossa tellurica piuttosto Intensa si è verificata nella mattinata di oggi, alle ore 8.50, in Francia, nell'area centro-occidentale del Paese. Secondo il centro sismico euro-mediterraneo, la...

Terremoto - nuova Scossa in Calabria : paura tra Reggio e Vibo Valebtia nella notte del Solstizio d’Estate [LIVE] : nuova forte scossa di Terremoto in Calabria alle 23:25 di questa sera: epicentro tra tra Dinami, San Pietro di Caridà, Laureana di Borrello, Galatro, Giffone, Maropati, Melicucco, Cinquefrondi, Polistena, Feroleto della Chiesa e San Giorgio Morgeto, al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, tra Serre e Aspromonte. La scossa è stata distintamente avvertita nella piana di Gioia Tauro. nella zona è in atto un intenso sciame ...

Ennesima Scossa di terremoto in Calabria : sciame sismico nell'area fra Reggio e Vibo : Alle 11:15 una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 della scala Richter ha colpito nuovamente la zona di San Pietro di Caridà, fra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, interessata nelle ultime settimane da un lungo sciame sismico. L'evento, secondo quanto riferito dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), avrebbe avuto il suo esatto epicentro 3 chilometri a sudest del centro di San Pietro di Caridà, in provincia di ...

Terremoto in Calabria : Scossa avvertita in provincia di Reggio Calabria - epicentro a San Pietro di Caridà : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 3 km sudest da San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), alle 11:15:58 ad una profondità di 21 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Calabria: scossa avvertita in provincia di Reggio Calabria, epicentro a San Pietro di Caridà sembra essere il primo su Meteo Web.