Scialatielli con pomodorini | pesto genovese | calamari e gamberi

(Di domenica 23 giugno 2019)conIngredienti 320 grammi di20 grammi di basilico 20 grammi di pinoli 10 grammi di noci 200 grammi di code di gambero 200 grammi dipuliti 6ciliegia 1 cucchiaio di passata di pomodoro olio extravergine d’oliva sale e pepe sale grosso Preparazione Disporre nel vaso del frullatore il basilico spezzettato, i pinoli, le noci, la passata e un pizzico di sale grosso e pepe macinato.Frullare unendo tanto olio a filo quanto basta per ottenere uncremoso.Tagliare a pezzetticode di gambero, disporli in una teglia conditi con poco sale. Passare in forno per 5 minuti. Lessare la pasta in acqua salata e solarla bene al dente . Mantecarla a fuoco dolce con il, unire, completare con i pomodori a pezzetti e servire.

