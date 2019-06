San Giovanni in Fiore | serpente salvato in pieno centro

meteoweb.eu

(Di domenica 23 giugno 2019) Nel primo pomeriggio di ieri è giunta l’ennesima telefonata all’esperto Gianluca Congi, unveniva segnalato sotto un auto in una traversa retrostante via Panoramica e data l’impossibilità di intervenire prontamente, sono stati allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanin, per l’occasione guidati dal capo squadra espertoTalerico e dal capo squadra Saverio Spadafora. Giunti sul posto in pochissimi minuti, i pompieri hanno mandando in tempo reale le foto all’esperto che così ha potuto classificarlo in un innocuoappartenente alla specie Saettone occhirossi (Zamenis lineatus), poi rilasciato in un habitat idoneo alla specie, sano e salvo. Soltanto pochi giorni fa era toccato a un Biacco, a un Cervone, a un Colubro liscio e recentemente anche a una grossa Vipera, entrata come in quest’ultimo caso nelle parti meccaniche dentro ...

c_appendino : ?? Inizia #SanGiovanni, la festa del Santo Patrono di Torino. Saranno due giorni che vivremo tutte e tutti insieme,… - CarloStagnaro : Non li ferma la pioggia. Non li ferma la grandine. Non li ferma neanche venire a Sesto San Giovanni in un w/e di gi… - caritas_milano : 'Per essere autentico l'amore deve essere totale, esclusivo, irrevocabile, irreversibile'. San Paolo VI #21giugno… -