Salvini | vogliamo fare subito la manovra finanziaria

Scuola - NO alla riforma annunciata da Salvini : ‘Ecco che cosa vogliamo davvero’ : Il leader della Lega, Matteo Salvini, annuncia la riforma della Scuola e il mondo scolastico non può far altro che agitarsi ulteriormente. Sono già tante le preoccupazioni per chi lavora nella Scuola pubblica italiana e il timore di nuove rivoluzioni sbagliate è dietro l’angolo. Salvini annuncia la riforma della Scuola e scoppia la polemica Sui social, si è riversata una valanga di commenti negativi nei confronti del vicepremier leghista. ...

Governo : Salvini : vogliamo andare avanti - l'Italia dei sì è la strada giusta : Governo, Salvini: "Noi non abbiamo mai smesso di lavorare, evitando di rispondere a polemiche e anche insulti. l'Italia dei sì è la strada giusta

Ultimatum di Conte ai vicepremier : pronto a dimettermi se litigate. Salvini e Di Maio : vogliamo andare avanti : Il premier traccia un bilancio del primo anno di governo e lancia un Ultimatuma a Lega e M5S dopo le tensioni degli ultimi giorni e avverte: serve più lungimiranza, basta litigare a mezzo stampa o con «sparate» sui social network, altrimenti rimetto il mandato al Quirinale. Di Maio e Salvini: «Andiamo avanti con questa maggioranza»...

Salvini : “Vogliamo costruire un’Europa sui diritti” : Il giorno dopo è meglio del giorno prima per Matteo Salvini, forte di quel 34,5% dei voti che raddoppia il peso della Lega in Europa come in Italia. Di toccare gli equilibri di governo non se ne parla: «Ci siamo messaggiati nella notte con Di Maio. Ci sentiremo oggi. Il governo va avanti. Ce lo chiedono gli italiani. La somma dei nostri due partiti...

Salvini a Milano : «Pronto a dare la vita per l'Italia». Sul palco Marine Le Pen : «Non vogliamo più questa Ue» : «Noi amiamo la madonnina che ci guarda dall'alto. Qui non ci sono estremisti, razzisti, fascisti. La differenza è tra chi guarda avanti, tra chi parla di futuro e di lavoro e chi fa...

Spunta lenzuolo contro Salvini in zona Marconi : ‘Qui non ti vogliamo’ : Roma – Spunta anche a Roma, al quartiere Marconi, un lenzuolo contro Matteo Salvini. Dopo l’ondata di proteste che ha seguito il leader della Lega durante i suoi comizi lungo tutta l’Italia (solo due giorni fa a Campobasso le lenzuola di protesta erano piu’ di 200), anche da un balcone della capitale i cittadini si schierano contro il vicepremier. “Non ti vogliamo (pija er P-180 pe’ leva’ questo”, ...