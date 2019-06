Salvini scrive ai Paesi Bassi | Responsabili per Sea Watch

Sea Watch da 11 giorni in mare - Salvini scrive all’Olanda : “Si sta disinteressando dei migranti” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini scrive all'Olanda: "Riterremo il governo olandese, e l'Unione Europea assente e lontana come sempre, responsabili di qualunque cosa accadrà alle donne e agli uomini a bordo della Sea Watch". Per i 42 migranti a bordo si tratta dell'undicesimo giorno in mare.Continua a leggere

Sea Watch : Salvini scrive al suo omologo olandese : "Voi responsabili" : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha scritto al suo omologo olandese, Kajsa Ollongren, per esprimere "l'incredulità" perché "si stanno disinteressando di una nave con la loro bandiera". "Ho scritto personalmente al mio collega ministro olandese: sono incredulo perché si stanno disinteressando di una nave con la loro bandiera, peraltro usata da una Ong tedesca, che da ormai undici giorni galleggia in mezzo al mare. Riterremo il ...

Sea Watch - Matteo Salvini scrive una lettera a Giuseppe Conte : "Adesso intervenga l'Olanda" : I porti restano chiusi e Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la sua politica sull'immigrazione e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch 3 batte bandiera olandese: "Caro Giuseppe, si tratta di

Sea Watch 3 in mare da 9 giorni con 43 persone a bordo - Salvini scrive a Conte : “Intervenga l’Olanda - sua responsabilità” : Sono ormai nove giorni che la nave Sea Watch 3 con a bordo 43 migranti salvati da un naufragio nel Mediterraneo si trova ancorata in acque internazionali al largo di Lampedusa in attesa che le venga assegnato un porto sicuro in cui sbarcare. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva già emesso nei suoi confronti un decreto che ne vieta l’ingresso in acque italiane e ora ha scritto al premier Giuseppe Conte che si trova a ...

Migranti : Salvini scrive a Conte - su Sea Wacht intervenga Olanda : Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la politica dei "porti chiusi" e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch3 batte bandiera olandese. Intanto, dopo i 45 Migranti approdati due giorni fa a Lampedusa, nella notte sono arrivate altre 81 persone. Tra loro 4 donne e 3 bambine. Le persone che hanno dichiarato di esser partite da Zuwara, ...

Sea Watch vaga da 9 giorni per il Mediterraneo. Salvini scrive a Conte : "Ci pensi l'Olanda" : Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la politica dei “porti chiusi” e per chiedere che sia l’Olanda a farsi carico della Sea Watch, da 9 giorni ferma in acque internazionali a 15 miglia da Lampedusa. E’ necessaria, dice Salvini, una “nuova energica iniziativa di sensibilizzazione” nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la nave batte ...

Il team Salvini in massa da Tria per scrivere la risposta alla lettera Ue : Si sono presentati in massa al Tesoro da Giovanni Tria. Con Matteo Salvini c’era il team economico - il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia, il presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi e il presidente della Commissione Finanze del Senato Alberto Bagnai. Un incontro che la Lega definisce “lungo, cordiale, proficuo e costruttivo”. ...

Onu - Salvini scrive a Conte per chiedere “presa di posizione del governo” contro la lettera di critiche al decreto Sicurezza bis : Valutare la possibilità di “assumere un’iniziativa forte e unitaria” che diventi di fatto “nel ritenere irricevibile la richiesta”. In alternativa, “una dura presa di posizione del governo” da accompagnare alla risposta. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini scrive al premier Giuseppe Conte, e per conoscenza al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, chiedendo che tutto l’esecutivo si ...

Matteo Salvini - Bechis svela i numeri sull'immigrazione che nessuno vuol scrivere : il documento : Il chiasso delle accuse contro Matteo Salvini che si è sollevato dopo l'ultimo sbarco di una nave ong, in questo caso la Sea Watch3 e i 47 disperati recuperati dagli scafisti che li trasportavano, ha fatto letteralmente sparire dalle prime, e successive, pagine di quotidiani e siti il lavoro sempre

Lampedusa - il parroco scrive a Salvini. "Matteo non usare la Madonna" : Ieri il ministro dell'Interno si era affidato a Maria. Il sacerdote siciliano: "Ti invito ad aprire il Vangelo"

Striscione contro Salvini - il sindacato dei vigili del fuoco scrive al prefetto : "Ordine arrivato da molto in alto" : Ma il comandante dei vigili del fuoco di Bergamo spiega: "Intervento tecnico deciso dalla questura"

Bufera su Salvini - scrive un libro per l’editore vicino a CasaPound : Nel 2016, quando era “solo” il leader della Lega, per la sua biografia autorizzata Matteo Salvini andò sul sicuro: casa editrice Rizzoli. Oggi, da ministro dell’Interno, quando un editore classico e blasonato sarebbe stato ancor più opportuno, Salvini pubblica con una piccola casa editrice: Altaforte, guidata da Francesco Polacchi, militante di Cas...

La retromarcia di Salvini : ci sono solo 90mila clandestini. Gelo del M5S : fu lui a scrivere 500mila nel contratto di governo : Il contrordine di Salvini arriva come un fulmine a ciel sereno: in Italia non c’è una emergenza clandestini, sostiene il ministro dell’Interno in conferenza stampa. «Negli ultimi quattro anni e mezzo, il numero massimo stimabile degli immigrati irregolari in Italia è di circa 90mila. Una cifra importante, ma non sono le centinaia di migliaia che te...