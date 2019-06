Salvini innesca la bomba | “anticipiamo” la manovra M5s sente puzza di bruciato

ilfogliettone

(Di domenica 23 giugno 2019) Matteoconferma la flat tax e rilancia: anticipiamo la legge di bilancio. Parole che il vice presidente del Consiglio pronuncia da una spiaggia di Milano Marittima, dove annuncia anche che i 15 miliardi necessari per la flat tax sono stati gia' trovati. A distanza risponde l'altro vicepremier, Luigi Di Maio che chiede di sapere dove sono le coperture e di non "destabilizzare il governo con manovre economiche a mezzo stampa". Alla base delle nuove tensioni tra gli alleati di governo c'e' il sospetto - sempre piu' diffuso nel M5s e di cui si e' fatto interprete Alessandro Di Battista - che dietro la fretta dici sia la volonta' di mandare all'aria il governo."Nessuna nuova tassa in piu'. Anzi, vogliamo fare subito lache di solito si fa in inverno", dicerespingendo per l'ennesima volta l'ipotesi di unacorrettiva e lanciando un avvertimento ...

