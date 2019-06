Salvini fa anche il ministro del Lavoro

Dopo Matteo Salvini anche Elisa Isoardi infuriata a causa dei gabbiani di Roma : “Sono condor - a volte ho paura per il mio cane” : Chissà se il detto “chi si somiglia si piglia” vale anche quando due si sono lasciati. A giudicare dalle dichiarazioni di Elisa Isoardi a proposito del degrado di Roma sembrerebbe proprio di sì: la conduttrice ha detto all’AdnKronos di quanto la presenza dei gabbiani nella Capitale stia diventando insopportabile. E la stessa cosa aveva fatto notare qualche giorno fa Matteo Salvini su Facebook: “I gabbiani di Roma sono dei ...

Caso Regeni : Salvini - 'striscione? stimo Fedriga e lo stimano anche friulani' : Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Ho tale e tanta stima di Fedriga, come ce l'hanno anche i cittadini friulani, che non ho voglia di commentare gli striscioni... io da cittadino guardo a come un politico lavora e si guadagna lo stipendio e non agli striscioni che mette". Lo dice Matteo Salvini a Zapping

Pensioni : Salvini - 'quota 100 non si tocca - confermata anche per anni a venire' : Milano, 21 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Quota 100 non si tocca, la confermo anche per gli anni a venire". Lo ha detto dal palco del Festival del Lavoro a Milano il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Salvini ha spiegato che proprio grazie a quota 100 "Eni nel 2019 manderà in pensio

Sea Watch ed Ong - Salvini sfida tutti : 'Possono mandare anche i caschi blu' (VIDEO) : C'è una nave carica di migranti che da giorni vaga nel Mediterraneo. La sua pretesa è quella di poter attraccare in Italia, riuscendo a far leva su quello che è il diritto internazionale marino e che gli consentirebbe di arrivare nelle acque italiane quali "porto sicuro". Cosa che, invece, non sarebbe la Libia. Un'idea che mal si concilia con l'idea di Matteo Salvini che interpellato sulla vicenda ha espresso i soliti concetti di scarsa voglia ...

Il sondaggio “segreto” di Denis Verdini : “Salvini può vincere ovunque anche da solo” : Diffusi i risultati di un sondaggio politico "segreto" commissionato da Denis Verdini per valutare il peso che la Lega di Matteo Salvini avrebbe dal punto di vista elettorale nel caso in cui gli italiani fossero chiamati al voto a breve giro. Grazie a voto utile ed effetto Salvini, la Lega potrebbe vincere anche da sola, senza FdI e FI.Continua a leggere

DIETRO LE QUINTE/ Se - anche - a Salvini conviene il governo tecnico : La realizzazione della flat tax divide Tria e Salvini. Questa volta la Ue dirà no. A quel punto Salvini rottamerà il governo

Arrestato Arata - il consigliere di Salvini per l'energia. In cella anche Nicastri - “re” dell’eolico : Trapani, blitz della Dia. Fermati pure i figli dei due faccendieri. Ai domiciliari, un dirigente regionale. La procura: “Corruzione, intestazione fittizia e autoriciclaggio”

Matteo Salvini : pace fiscale anche per le cassette di sicurezza : Le proposte di Matteo Salvini piacciono agli italiani ad iniziare dalla pace. Gli italiani il 30 aprile avevano presentato oltre

Alabama - firmata legge su castrazione chimica. Salvini - da adottare anche in Italia : La governatrice dell'Alabama, Kay Ivey, ha firmato una legge che impone ai condannati per reati sessuali contro bambini di età inferiore ai 13 anni di iniziare la castrazione chimica un mese prima di essere rilasciati dalla custodia. Il nuovo provvedimento impone alle persone condannate per tale reato di continuare i trattamenti fino a quando un tribunale non riterrà più necessario il trattamento e obbliga, inoltre, i trasgressori a pagare il ...

Agrigento - minacce di morte e un proiettile al procuratore Patronaggio. Solidarietà anche da Salvini : Un proiettile e un foglio con delle minacce di morte: è il contenuto della busta arrivata negli uffici della Procura di Agrigento. Destinatario: il procuratore capo Luigi Patronaggio. “Questo è un avvertimento, la prossima volta, se continuerai a fare sbarcare gli immigrati, passiamo ai fatti. Contro di te e ai tuoi 3 figli”, è il testo della lettera. Dentro anche un proiettile calibro 6,35 nascosto da due bustine di zucchero per ...

Fazio : «Salvini mi ha trasformato in un avversario politico. Pronto a ridurmi lo stipendio se necessario e se lo fanno anche i colleghi che guadagnano come e più di me» : Fabio Fazio La stagione di Che Tempo Che Fa è terminata, non l’arringa a distanza tra Fabio Fazio e Matteo Salvini. Il conduttore, che finora ha preferito incassare i ‘colpi’ del Ministro degli Interni, dice la sua sulle attenzioni della politica (o meglio, del politico) nei suoi riguardi: “Vorrei essere ricordato solo come personaggio televisivo, ma Salvini mi ha trasformato in un avversario politico. Vanto 108 ...

Ora la Digos vieta anche ai sindacati di esporre uno striscione ironico su Di Maio e Salvini : Il segretario generale della Uil - Fpl denuncia l’ennesimo episodio di censura da parte della Digos: bloccato uno striscione ironico nei confronti dei due vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L’episodio in occasione della manifestazione unitaria dei lavoratori del pubblico impiego.Continua a leggere

Salvini : ‘Lettera Ue ci chiede ritorno a Fornero : neanche morto’ : Avanti tutta con la riforma delle pensioni nel segno della strada tracciata finora con l’introduzione della Quota 100 e la pensione di cittadinanza. Si chiama Quota 41 il prossimo passo della revisione del sistema previdenziale secondo il tabellino di marcia indicato dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in piena sintonia con il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. Pensioni, sintonia Lega - Movimento 5 stelle: si va avanti ...

La nonna di Fedez è su Instagram. E il rapper provoca Salvini : "Manda anche lei i bacioni" - : Anna Rossi La nonna di Fedez è sui social ormai da qualche tempo e con le dirette interagisce con i suoi fan. Ma questa è un'occasione buona per il rapper per lanciare qualche frecciatina Qualche settimana fa, Fedez ha aperto un profilo Instagram per sua nonna Luciana. Immediatamente, ha fatto il boom di follower e le sue dirette sono andate alla grande. L'anziana signora ci ha preso proprio gusto e sui social si diverte parecchio. ...