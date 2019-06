Salvini ' anticipa' la manovra I 15 mld per la flat tax ci sono

Salvini vuole “anticipare” la manovra Di Maio : «Dove sono le coperture?» : Il ministro dell’Interno vuole anticipare la legge di bilancio, mentre Di Maio lo accusa di destabilizzare il governo e punta il dito anche contro Di Battista

Matteo Salvini - sfida a Unione Europea e M5s : "Anticipare la manovra in estate - non c'è tempo da perdere" : L'ultima pesantissima sfida di Matteo Salvini arriva di sabato sera. "All'Unione Europea gli italiani stanno regalando decine di miliardi e sangue da anni, adesso basta", premette il ministro dell'Interno. Dunque, la bomba: "La Lega vuole anticipare la manovra economica all'estate. Non c'è tempo da

Matteo Salvini - il silenzio da Sergio Mattarella e il sospetto sul voto anticipato : Non solo incontri, vertici e riunioni notturne. In questo "governo dei sospetti" ci sono anche significativi silenzi. Come quello che ieri 19 giugno ha tenuto Matteo Salvini durante la consueta colazione di lavoro al Quirinale da Sergio Mattarella in vista del Consiglio Ue in programma oggi 20 giugn

Matteo Salvini - rivolta nella Lega. Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti chiedono il voto anticipato : Aumenta l'insofferenza all'interno della Lega verso i Cinque stelle. Soprattutto Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti sono sempre più intolleranti nei confronti degli alleati di governo. Si sa che Matteo Salvini non è dell'idea di tornare al voto nonostante il successo raggiunto alle ultime elezioni euro

Matteo Salvini - il retroscena sul voto anticipato : "Così non si va avanti". Scelta drastica : crolla tutto : Ci vuole l'ombra della procedura d'infrazione per convincere Matteo Salvini a rompere con Luigi Di Maio e far cadere il governo. Secondo un retroscena di Repubblica, la prospettiva di un "commissariamento di fatto" da parte dell'Unione europea, con riduzione del debito da 10 miliardi di euro l'anno

Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Giovanni Toti - le trame segrete per il voto anticipato : Non ne è sicuro al cento per cento ma Matteo Salvini ci sta pensando seriamente ad andare a elezioni anticipate come gli chiedono tutti i suoi fedelissimi. Certo restare in un governo dove l'alleato, il Movimento 5 stelle, è disposto a ogni concessione è un'ipotesi allettante. Tant'è. Ora il leader

Salvini anticipa blitz polizia : procuratore di Monza chiede silenzio stampa : Il ministro dell’Interno esulta per gli arresti e il procuratore della Repubblica di Monza lo richiama al silenzio stampa. Matteo Salvini oggi ha anticipato un (fin qui presunto) blitz della polizia che avrebbe portato a 11 arresti in Brianza per varie accuse, dal tentato omicidio allo spaccio di droga fino al porto e detenzione di armi.La viva soddisfazione del vicepremier è stata stoppata dal procuratore secondo cui "l'anticipo della ...

Prato - Salvini anticipa arresti dei carabinieri : Procura irritata : Prato, Salvini anticipa arresti dei carabinieri: Procura irritata La dichiarazione del vicepremier sarebbe arrivata quando erano state eseguite soltanto 3 delle 10 misure cautelari disposte dai pm, in un'inchiesta sulla prostituzione cinese. A dicembre un episodio simile Parole chiave: ...

Patto con Musumeci - le mosse di Salvini per il voto anticipato : Il 23 maggio alla caserma Lungaro, a Palermo, dove è venuto a celebrare il ricordo di Giovanni Falcone nell’anniversario della strage di Capaci, Matteo Salvini si ferma per una lunga chiacchierata con il governatore della Sicilia Nello Musumeci. Qui, raccontano fonti di entrambi le parti, saldano un Patto declinato al futuro a breve, forse molto a ...

Salvini dice di non volerlo ma intanto la Lega già si prepara al voto anticipato : Roma. Potrà arrivare come esito inevitabile, come una palla sul piano inclinato che nessuno riesce più a fermare. Potrà arrivare, questa crisi di governo mille volte evocata, senza che però nessuno dei due capi ne abbia la voglia davvero. “Se non riusciamo a lavorare, se dobbiamo stare qui a sentirc

Di Maio : «Con Salvini oramai parlo soltanto in Consiglio dei ministri» Lo scenario : voto anticipato dopo l’estate : Il vicepremier pentastellato a #CorriereLive: «Prima c’era una collaborazione maggiore e al di là dei rapporti personali tutto è cominciato quando è scoppiato il caso Siri».

