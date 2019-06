Salvini a Olanda | assicurare rapido sbarco a Sea Watch

Salvini attacca l'Olanda sul caso Sea Watch : "Se accade qualcosa ai migranti sarà colpa vostra" : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini all’attacco dell’Olanda sulla vicenda della nave Sea Watch, da giorni al largo di Lampedusa con una quarantina di persone soccorse, senza avere l’autorizzazione ad entrare in porto. Il ministro dell’Interno fa sapere di aver scritto al suo collega olandese:“Ho scritto personalmente al mio collega ministro olandese: sono incredulo perché si stanno disinteressando ...

La lettera di Matteo Salvini a Giuseppe Conte : “La Sea Watch vada in Olanda” : Matteo Salvini ha scritto una lettera a Giuseppe Conte, chiedendogli di richiamare personalmente i Paesi Bassi affinché si prendano le loro responsabilità nella vicenda della Sea Watch, la nave battente bandiera olandese ferma da oltre una settimana a largo di Lampedusa. A bordo ci sono ancora 43 persone, bloccate da un divieto del Viminale e dalla politica dei porti chiusi.Continua a leggere

