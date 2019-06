Salmo | «X Factor? Ho preferito la musica ai soldi»

X Factor 2019 - Salmo risponde ai fan : “Non sono loro ad avermi “pisciato” - ho rinunciato io a un sacco di soldi” : La giuria di X Factor è stata annunciata e ormai non ci sono dubbi sui nomi dei quattro giudici che affiancheranno Alessandro Cattelan nella prossima edizione del talent di SlyUno: Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica, il trapper (rifiutato tra le polemiche dalla Rai per “The Voice Of Italy”) Sfera Ebbasta e la cantautrice Malika Ayane. Ma c’è un artista del quale si è parlato più volte in passato come papabile componente della giuria, il ...

