Sale la voglia di Europa tra il popolo delle ferie

ilgiornale

(Di domenica 23 giugno 2019) Redazione C'è sempre menodiquando la si butta in politica, ma ce n'è sempre di più quando si parla invece di vacanze. Secondo l'Osservatorio mensile Findomestic realizzato in collaborazione con Doxa e focalizzato stavolta sulle abitudini di spesa degli Italiani in termini di vacanze estive, sono sempre di più coloro che scelgono di uscire dai confini italiani per leestive: erano il 42 per cento l'anno scorso, sono esattamente il 50 per cento quest'anno. E il 23 per cento degli Italiani sceglierà un Paese dell'Unione Europea per il riposo o per acculturarsi. Le vacanze degli sono sempre meno stanziali: il mare pur rimanendo la meta preferita, vede calare le preferenze dal 65 per cento dell'anno scorso al 59. Parallelamente chi sceglie un viaggio itinerante aumenta dal 10 per cento del 2017 al 14 di quest'anno, mentre le città d'arte sfiorano il 10 per ...

toni_hollygdr : RT @sel_hollygdr: che voglia che hai di scappare, uscire dall'acqua coperti di sale mare blu profondo, sulla pelle il vento intorno solo g… - donatoelisa1 : RT @GRAZMORGANGRACE: Manca sempre qualcosa:manca il tempo, il fiato, la voglia, persino il pane quotidiano e il sale della vita, ma più di… - GRAZMORGANGRACE : Manca sempre qualcosa:manca il tempo, il fiato, la voglia, persino il pane quotidiano e il sale della vita, ma più… -