Romanzetti e poesiole La letteratura italiana è diventata irrilevante

(Di domenica 23 giugno 2019) Luigi Mascheroni La sua rivista «Studi cattolici» è arrivata a 700 numeri E lui, come critico, ha affrontato tutti: da Montale a Eco Capelli candidi, e l'anima di più ancora, elegantissimo nelle nuance delle pochette e nelle sfumature della scrittura, 83 anni, nato a Treviglio, cresciuto professionalmente a Verona e da mezzo secolo a Milano - terre esigenti e dure di cattolicesimo contadino, famigliare, conservatore - Cesare Cavalleri, scrittore e critico letterario, numerario dell'Opus Dei, dal 1965 è direttore delle Edizioni Ares e - record di durata per una testata- della rivista Studi cattolici («fino a qualche tempo fa la direzione più longeva del giornalismo era quella di Andrea Spada all'Eco di Bergamo, 51 anni... Da un paio d'anni in effetti, è la mia»). Alle spalle ha una vita di letture, una magnifica vetrata del suo studio che dà sul Parco delle ...