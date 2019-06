Scavalca il cancello per il rave alla Sapienza, muore 26enne (Di domenica 23 giugno 2019) Francesco Ginese ha tentato di Scavalcare un cancello per partecipare ad un rave tenuto dall'Università La Sapienza di Roma: è morto recidendosi l'arteria femorale. Francesco Ginese (26) era un ragazzo originario di Foggia, ma residente da tempo a Roma. Il giovane si è reciso l'arteria femorale, mentre tentava di Scavalcare un cancello per partecipare ad un rave organizzato dall'Università La Sapienza. Il drammatico episodio è avvenuto in viale dell'Università, di fronte al civico 30.



Il giovane era stato portato al policlinico Umberto I dove è stato operato d'urgenza. Nonostante gli sforzi dei sanitari per salvargli la vita, le condizioni del Ginese erano troppo critiche e per lui non c'è stato nulla da fare. Nonostante la gravità dell'incidente, il rave party non è stato interrotto e, fino a notte fonda, i partecipanti hanno continuato a ballare e a divertirsi come se nulla fosse accaduto.

I famigliari e gli amici di Francesco Ginese, una volta appreso quanto fosse accaduto a Roma, hanno immediatamente lanciato un accorato appello sui social, chiedendo donazioni di sangue per salvare la vita del 26enne. L'appello è stato accolto e rilanciato anche dalla pagina FB "Notte Bianca":"Ieri sera, mentre era in corso l'iniziativa, un ragazzo è rimasto ferito in un incidente ed è stato immediatamente soccorso dall'ambulanza prevista per l'evento. Francesco è ora in ospedale e ha bisogno di aiuto. Condividiamo e rilanciamo l'appello dei suoi amici per la raccolta di sangue".



È in seguito iniziata una gara di solidarietà, che si è rivelata purtroppo vana: dopo alcune ore di agonia è stato ufficializzato il decesso del giovane. Il profilo ufficiale Facebook della parrocchia Gesù e Maria di Foggia ha voluto dare un ultimo saluto a Francesco, con tale messaggio: "Francesco Ginese è salito al cielo, ci stringiamo alla famiglia in dovuta preghiera".