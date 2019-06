Roma | scavalca cancello per entrare alla festa della Sapienza | muore 26enne

Scavalca cancello per entrare a un rave - morto 25enne a Roma : Non ce l'ha fatta il 25enne ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dopo essersi infilzato in un'inferriata che tentata di oltrepassare. Il giovane è morto, dopo essersi reciso l'arteria femorale Scavalca ndo un cancello per entrare a un rave all'università di Roma La Sapienza. Un rave abusivo sul quale ora stanno indagando le forze dell'ordine. Il ragazzo avrebbe cercato di arrampicarsi su un cancello lontano da via Aldo Moro, ingresso ...

