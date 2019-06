Blastingnews

(Di domenica 23 giugno 2019) I primi risultati delle autopsie in corso nell’istituto di Medicina legale nell’universitàna di Tor Vergata parlano chiaro:Raco non è stato ucciso da nessuno, ma èper l’incendio della Ford Fiesta su cui si trovava. Analizzando il suo corpo gli anatomopatologi non hanno rilevato ferite, ma solo i polmoni saturi deldi, sprigionato dalle fiamme. Da questi riscontri appare chiaro che “il calabrese” – come veniva chiamato il 39enne per la sua provenienza da Molochio, un paesino nel cuore dell’Aspromonte – si sia suicidato. Tramonta così per sempre, l’ipotesi della presenza di una terza persona sul luogo del, via San Pancrazio, una stradina isolata situata a poca distanza dal litorale di. E dai primi esami sul corpo dell’altra vittima,Corazza, appare chiaro come quest’ultima sia stata invece uccisa. Una ferita da arma da taglio ...

vincecamaggio : Roma, rogo di Torvaianica: Domenico morto per il monossido di carbonio, Maria accoltellata - Mauro_di_Roma : Per forza, ormai non sanno più come fare per nascondere il NOME ... mi sembra che il nome inizi per S e finisce con… -