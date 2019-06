Riviera | Prima Puntata | Incidente o Omicidio?

uominiedonnenews

(Di domenica 23 giugno 2019), trama: Georgina è da poco la moglie del ricco filantropo Constantine Clios. Ma la loro storia dura poco poiché l’uomo muore nell’esplosione del suo Yacht. Da questo momento la vita della giovane curatrice d’arte non sarà più la stessa! Parte la produzione estiva di Canale 5 ed ecco che arriva l’appassionante Serie TV Crime britannica “”. Una storia che ha come fulcro principale la ricerca della verità di una donna sulla improvvisa morte del marito. Parliamo di Georgina Marjorie (interpretata da Julia Stiles) e di suo marito Constantine Clios (interpretato da Anthony LaPaglia). L’uomo è miliardario e dopo la sua morte emergono aspetti inquietanti della sua vita che gettano la moglie nello sconforto. Ma nello stesso tempo fanno nascere in lei un desiderio di verità che la faranno andare oltre tutto e tutti. E poi c’è suo figlio Christos (interpretato da ...

