RIPRESA? La forza dei consumatori che aiuta Pil e lavoro

Silvio Berlusconi in RIPRESA - Forza Italia : “È pronto per tornare in pista” : Prosegue la guarigione di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, dopo l'intervento, subito il 30 aprile, per un'occlusione intestinale. Dal partito fanno sapere che il Cavaliere è pronto a tornare in pista per continuare la campagna elettorale in vista delle elezioni europee di fine maggio.Continua a leggere