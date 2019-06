Rave abusivo alla Sapienza - morto il giovane che ha scavalcato i cancelli. Bufera sull'ateneo romano : È morto Francesco Ginese il giovane di 25 anni che venerdì sera si è ferito in maniera g Rave all'arteria femorale, mentre tentava di scavalcare il muro di cinta...

La Sapienza - morto il ragazzo che ha scavalcato i cancelli per entrare al Rave abusivo : E' morto Francesco Ginese il ragazzo che venerdì sera si è ferito, in maniera grave, mentre tentava di scavalcare il muro di cinta dell'università La Sapienza, in viale...