Quante novità con l’ultima beta di Microsoft Launcher | ecco cosa c’è di nuovo

Quante novità in Google Chrome 76 beta - anche per Flash player e Modalità scura : Google Chrome 76 beta presenta una serie di modifiche tra cui il blocco delle applicazioni Flash per impostazione predefinita e rende difficile per i siti rilevare quando l'utente utilizza la Modalità di navigazione in incognito. L'articolo Quante novità in Google Chrome 76 beta, anche per Flash player e Modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Quante novità nella beta 8.3 di Gboard - fra cui tanto Material Theme in più : Gboard 8.3 beta abilita molte delle modifiche testate ultimamente a lato server, inclusi il Material Theme nelle impostazioni, le ricerche delle GIF di tendenza e delle emoji e lo storico degli adesivi utilizzati. L'articolo Quante novità nella beta 8.3 di Gboard, fra cui tanto Material Theme in più proviene da TuttoAndroid.

BPER Beach Volley Tour 2019. World Tour - Campionato Italiano e prologo : Quante novità per la nuova stagione! : Torna puntuale, per il quarto anno consecutivo, con un carico di novità succulente, il BPER Banca Beach Volley Tour 2019, il circuito di tornei di primissimo livello organizzato Beach Volley University e Just People e sostenuto da BPER Banca, che si conferma partner fedele e fondamentale per un evento itinerante che cresce ogni anno. Le novità più importanti sono tre: il prologo, in programma nel prossimo week end sulla spiaggia di Ostia Lido ...