Protesta marittimi blocca navi a Bastia

Turisti, a bordo di 4ferme in porto, in balia di uno sciopero dei lavoratori portuali in Corsica: paralizzato il porto diper l'intera giornata. Laha impedito al traghetto 'Moby Zazà' di lasciare l'isola. La nave dovrebbe arrivare a Genova. A bordo 400 persone, tra le quali molti vacanzieri italiani. "Isembravano pirati. Gridavano 'Siamo in Corsica, qui si comanda noi. Da qui non scende nessuno e non parte", raccontano alcuni passeggeri. Ferme 4.(Di domenica 23 giugno 2019)