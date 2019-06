Pronostici AFC Champions League | ottavi di ritorno 25-26 giugno 2019

lanotiziasportiva

(Di domenica 23 giugno 2019) Ied i consigli scommesse delle gare dideglidi AFC, suddivisione orientale, 25-26.Con le squadre Medio Orientali che entreranno in gioco soltanto ad estate inoltrata, l’AFC ci regala intanto glididella parte orientale, quella con giapponesi, coreane e cinesi.E mentre in Cina le squadre sono comunque scese in campo, in Giappone ed in Corea le formazioni che si devono contendere il passaggio del turno hanno potuto riposare (chissà contenti i ragazzi del SIPG).Andiamo a vedere quindi idelle quattro gare!Pronostico e consiglio scommesse Sanfrecce-Kashima 1Per il Sanfrecce nella gara di andata è arrivato l’ennesimo ko di misura. Nulla di irreparabile tra le mura amiche, per carità, ma visto l’andamento in campionato una vittoria di misura, magari subendo anche una o più reti, non basterebbe. Noi sulla ...