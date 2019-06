“Politica e media discutono di cose che non esistono” Economisti | professori e

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019) “La politica è diventata un dibattito su un mondo che non esiste: spesso si discute su fattori di crisi che non sono quelli veri”. Da questa filosofia, nel settembre dello scorso anno è nata “La chiacchierata del Mercoledì”, un format trasmesso su Youtube che vuole commentare e fare “debunking” sui principali fatti economici d’attualità. Gli ideatori sono quattro professionisti del settore: l’economista Michele Boldrin, l’investment banker Gianluca Codagnone, l’imprenditore Costantino De Blasi e lo statistico economico Thomas Manfredi. Un dibattito che questo fine settimana si è spostato dalla rete alla sala di un convegno. Oltre seicento persone hanno partecipato alla due giorni Liberi, oltre le illusioni a Sesto San Giovanni dove oltre quaranta relatori sono intervenuti per fare chiarezza sui principali temi d’attualità. Dai minibot al contenuto del Def, dalla migrazione al reddito di ...

