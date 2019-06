Per il nuovo fitness ci vediamo in discoteca

Annuncia “pesanti” sanzioni e propone anche un nuovo accordo su nucleare - la strategia di Trump Per l’Iran : Da abile negoziatore, il presidente Usa, Donald Trump, affila le armi e Annuncia nuove "pesanti" sanzioni all'Iran, non esclude l'azione militare, ma allo stesso tempo propone un nuovo accordo sul programma nucleare e 'adatta' alla Repubblica degli Ayatollah uno dei suoi celebri slogan, coniando "Let's make Iran great again". Scatteranno tra 24 ore, lunedi', le nuove "pesanti" sanzioni "che impediranno all'Iran di ottenere armi nucleari", ha ...

La Casa de Papel 3 - dal 19 luglio su Netflix : nuovo Personaggio 'Palermo' : Qualche giorno fa, la nota piattaforma di streaming online Netflix ha creato un'innovativa e particolare promozione pubblicitaria riguardante la tanto attesa terza stagione de La Casa di Carta, dal titolo originale 'La Casa de Papel', nella quale ha fatto apparire in diverse città italiane, come Roma, Palermo, Milano, Torino e Napoli, una teca con un manichino con una tuta rossa e la maschera di Salvador Dalì. La simpatica trovata pubblicitaria ...

Bradley CooPer e Irina Shayk : la modella ha già un nuovo amore? : Bradley Cooper e Irina Shayk stando ai rumor da Hollywood si sarebbero lasciati a causa di Lady Gaga. Tuttavia a meno di un mese dalla fine della relazione, pare che la modella abbia già un nuovo rapporto d’amore con il figlio di un attore molto famoso. Ecco di chi si tratta! Bradley Cooper e Irina Shayk sono già pronti a ... Leggi tuttoBradley Cooper e Irina Shayk: la modella ha già un nuovo amore?L'articolo Bradley Cooper e Irina Shayk: ...

Il nuovo sindaco leghista di Sassuolo ha fatto rimuovere lo striscione Per Giulio Regeni dalla facciata del Comune : Il neoeletto sindaco di Sassuolo (Modena), il leghista Gian Francesco Menani, ha fatto rimuovere lo striscione giallo di Amnesty International con scritto “Verità per Giulio Regeni” che era esposto sulla facciata del palazzo del Comune. Menani ha detto: «Resta ferma

Un nuovo video di F1 2019 ha Per protagonista Daniel Riccardo : Codemasters e il Renault F1 Team hanno pubblicato un nuovo video con il celebre pilota al volante, in occasione del FrenchGP.Anche quest'anno i ragazzi di Codemasters si sono adoperati per portare l'annuale esperienza di Formula Uno in prima persona. Per festeggiare i dieci anni della serie l'uscita di F1 2019 è stata ancticipata a giugno, per cui il gioco arriverà giusto nel mezzo del campionato di Formula 1 iniziato a marzo. A parte l'uscita ...

Luxottica - nuovo contratto aziendale : stabilizzazione Per 1.150 precari attraverso part time incentivato : nuovo contratto aziendale per gli 11.430 dipendenti di Luxottica. L’accordo è stato firmato dai vertici della società fondata da Leonardo Del Vecchio, dai sindacati di categoria Filctem, Femca e Uiltec e dalle Rsu del gruppo. Tra i punti più importanti la stabilizzazione a tempo indeterminato, a partire dal mese di luglio, di 1.150 lavoratori somministrati. In più sono previsti l’introduzione di un nuovo orario flessibile per coprire i ...

StarCraft : Remastered sta Per ricevere un nuovo pacchetto grafico che trasforma il gioco in un cartone animato : StarCraft: Remastered sta per ricevere un nuovo look. Carbot, il team che ha lavorato assieme a Blizzard su alcuni cartoni-parodia dedicati a World of Warcraft ed Overwatch, sta per portare il suo stile cartoonesco all'interno di StarCraft con un nuovo pacchetto grafico.Come riporta Polygon, StarCrafts, così il nome del pacchetto, sarà disponibile per il gioco a partire dal 10 luglio. Si tratta di un pacchetto grafico ufficiale che altererà la ...

Spazio : l’ESA lancia un nuovo podcast Per la missione Beyond dell’astronauta Luca Parmitano : Che suono ha una missione? Beh, a parte il rombo dei motori, il ronzio della Stazione Spaziale e le voci dello Spazio a terra, suona un poco come il nuovo podcast dell’ESA, ESA Explores. La stagione pilota di ESA Explores si concentra sulla prossima missione Beyond dell’astronauta ESA Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il primo episodio, uscito ieri sulle maggiori piattaforme podcast, comprende ...

SuPer lusso! Pier Silvio e la Toffanin sul nuovo yacht da 43 metri : Un nuovo yacht per Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Come si ricorderà, il presidente Mediaset ha perso la sua imbarcazione nel corso della mareggiata che ha colpito la Liguria a ottobre 2018. Decine le barche danneggiate in quell’occasione. Compresa quella di PierSilvio, “Suegno”, un Custom Line di 37 metri, che è semiaffondata. Tutta la famiglia è rimasta bloccata a Portofino per diverse ore: alloggiava all’interno del castello ...

Dazn amplia il suo pacchetto - accordo Per due stagioni - i dettagli del nuovo accordo : Dazn trasmetterà le gare della Chinese Super League per il 2019 e il 2020: campionato dove militano Hamsik e Pellè tra gli altri. Si amplia la già ricca offerta di Dazn: oltre alla Copa America e la Coppa d’Africa, gli appassionati di calcio potranno seguire in diretta le migliori gare del massimo campionato cinese, la Chinese Super League. accordo raggiunto per le stagioni 2019 e 2020.In Cina militano alcune vecchie conoscenze del ...

Salvini candidato al Nobel Per la Pace - ma nel Mediterraneo è di nuovo emergenza : Gommoni con centinaia di migranti a bordo vengono segnalati tra Lampedusa, Malta e le coste libiche nel giorno in cui il...

Maneater : nuovo trailer Per l'open world con protagonista uno squalo : Se anche voi non vedete l'ora di immergervi a caccia di umani con Maneater, allora sarete felici di sapere che il canale YouTube di IGN ha recentemente pubblicato un nuovo trailer per questo sandbox che vi metterà nei panni di uno squalo.Il video mostra il nostro amico acquatico vagare per la mappa di gioco, assalendo ignari umani e rovesciando barche, il tutto condito con salti degni del più trash tra gli Sharknado. Per quanto riguarda il ...

Motori – Renault svela Triber : il nuovo veicolo suPermodulare con un rapporto qualità-prezzo inedito [GALLERY] : Renault presenta Triber, il nuovissimo veicolo spazioso e supermodulare del gruppo Renault svela a Delhi un nuovo modello supermodulare e moderno con un rapporto “qualità/prezzo” assolutamente inedito. Triber è una novità assoluta progettata appositamente per il mercato indiano, ma con ambizioni internazionali. Con questo concept innovativo, il Gruppo Renault completa la sua proposta locale già composta da Kwid, Duster e Captur. Triber ...

Houseboat un nuovo modo Per vivere la vacanza sui fiumi d’Italia : Finamente una novità, tra le proposte di vacanza, di questa calda estate. vivere la campagna, le colline, le pianure su un fiume, su un’imbarcazione che ha il sapore di una casa sull’acqua. Un’esperienza unica e irripetibile. Una Crociera fluviale? Perché no. Assaporando quanto ancora c’è di bello nella nostra Italia e riscoprendo paesaggi e colori che il vivere in città ci ha relegato a vecchi ricordi. Una Opportunità ...