Paris Saint-Germain | Dani Alves lascia il club parigino | struggente addio social per il

Paris Saint-Germain - il presidente Al-Khelaifi durissimo : “chi si comporta da star può andarsene da Parigi” : Il numero uno del club parigino ha espresso tutto il proprio disappunto per quanto accaduto nel finale della scorsa stagione, sottolineando come nessuno rimarrà controvoglia Giorni frenetici in casa Paris Saint-Germain, sia per quanto riguarda il mercato che per la situazione Neymar, che tiene in apprensione il club parigino. Il presidente Nasser Al-Khelaifi tiene monitorata la questione, lanciando però nel frattempo messaggi mirati ai ...

Il Paris Saint Germain riabbraccia Leonardo : Il quarantanovenne Leonardo subentra ad Antero Henrique,che ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo per due anni. “Ritorno a Parigi con molto entusiasmo e voglia di fare” le sue prime parole. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport” è arrivata l’ufficialità del ritorno al PSG di Leonardo dal Milan che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Leonardo ha già rivestito tale carica a Parigi dal ...

De Ligt starebbe trattando con Juventus e Paris Saint Germain : niente Barcellona (RUMORS) : Una delle squadre sorprendenti in questa stagione in Champions League è stata l'Ajax: oltre ad un gioco davvero bello a livello estetico, la società olandese ha saputo lanciare dei giovani interessanti, fra cui De Ligt, Van de Beek e De Jong. Quest'ultimo è stato ufficializzato dal Barcellona, ma la società catalana avrebbe presentato un'offerta anche per il centrale difensivo De Ligt, uno dei più promettenti a livello europeo: a detta dei ...

Paris Saint-Germain - colpo basso al Barcellona : accelerata decisiva nella corsa a De Ligt : Il club parigino pare essere passato in vantaggio sul Barcellona nella corsa a De Ligt, vicinissimo adesso a trasferirsi in Francia La corsa a Matthijs De Ligt potrebbe assicurarsela clamorosamente il Paris Saint-Germain, che ha letteralmente bruciato nelle ultime ore la concorrenza del Barcellona. Spada/LaPresse Il club parigino è vicino alla chiusura dell’operazione, prova ne è l’incontro che dovrebbe avvenire nella giornata ...

Buffon dice addio al Paris Saint-Germain - Mbappé lo saluta sui social : “ti sarò eternamente grato” : L’attaccante francese ha dedicato un post su Instagram a Buffon, che ha annunciato oggi che non rinnoverà il contratto con il PSG Gigi Buffon chiude la sua avventura con il Paris Saint-Germain, il portiere italiano saluta dopo un anno il club parigino annunciandolo con un messaggio sui social. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Un addio che ha sorpreso Kylian Mbappé, che ha voluto salutare via Instagram l’ormai ex compagno: ...

Paris Saint Germain - è addio a Buffon : 18.35 Le strade di Gianluigi Buffon e del Paris Saint Germain si separano dopo un anno. Il contratto dell'ex portiere di Juve e nazionale, che scade il 30 giugno, non sarà rinnovato. Con la maglia del Psg Buffon ha disputato 25 partite in questa stagione, vincendo il titolo della Ligue 1, ma fallendo la corsa alla Champions League. Il Psg fa capire che si tratta di una decisione presa di comune accordo "dopo una lunga e serena riflessione" e ...

Gianluigi Buffon lascia il Paris Saint-Germain : La dirigenza della squadra del Paris Saint-Germain e Gianluigi Buffon hanno deciso di non rinnovare il contratto che lega il portiere italiano al club francese dallo scorso anno e che scadrà il prossimo 30 giugno. In estate Buffon sarà quindi libero

Nasser al Khelaifi - presidente del Paris Saint Germain - è stato incriminato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017 : Il presidente della squadra di calcio del Paris Saint Germain, l’imprenditore qatariota Nasser al Khelaifi, è stato incriminato da un giudice francese per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017. Secondo il giudice, come anticipato dal giornale

Futuro Allegri - i bookmakers spingono per il Paris Saint-Germain : ma non tramonta l’ipotesi Inter : I bookies puntano su un trasferimento in Francia dell’allenatore toscano, per il quale però non mancano di certo le alternative Ha appena lasciato la Juventus e per i bookmakers è probabile che riparta subito da un’altra big. Il Futuro di Massimiliano Allegri è in Francia, questo il verdetto degli analisti dopo la festa di addio allo Stadium: il Paris Saint Germain è all’orizzonte, e anche se non è ancora chiara la ...

Paris Saint-Germain - la rivelazione di Emery : “Mbappé aveva deciso di andare al Real Madrid - poi…” : L’ex allenatore dei parigini ha rivelato un retroscena di mercato relativo a Mbappé e risalente alla scorsa stagione Kylian Mbappé avrebbe potuto trasferirsi al Real Madrid l’anno scorso, ma il Paris Saint-Germain è riuscito a trattenerlo. E’ questa la clamorosa rivelazione di Unai Emery, attuale allenatore dell’Arsenal ma in passato manager proprio dei parigini. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di ‘El ...

Paris Saint-Germain - la permanenza di Mbappé non è in discussione : la nota ufficiale del club parigino : Il club parigino ha ufficializzato con una nota sui propri social la permanenza del giocatore francese anche nella prossima stagione Durante la cerimonia di premiazione come miglior giocatore della Ligue 1, Kylian Mbappé aveva paventato la possibilità di lasciare il Paris Saint-Germain in questa finestra di mercato. AFP/LaPresse Probabilmente però non accadrà, perchè il club parigino ha blindato il proprio giovane campione, pubblicando sui ...

Paris Saint-Germain - Mbappé spiazza il club parigino : il francese apre ad un clamoroso addio : L’attaccante del Paris Saint-Germain ha parlato del proprio futuro, aprendo alla possibilità di un suo trasferimento nel corso di questa estate Vent’anni ma già una bacheca di tutto rispetto, in cui luccica la Coppa del Mondo vinta in Russia con la Francia e tre Ligue 1 consecutive, ottenute con Monaco e Paris Saint-Germain. AFP/Lapresse Dopo due anni nel club parigino, l’attaccante francese potrebbe lasciare la società ...

Paris Saint-Germain - partito l’assalto a Donnarumma : adesso uno tra Buffon e Areola è di troppo : Il club parigino potrebbe bussare alla porta del Milan la prossima estate, mettendo sul piatto ben 50 milioni per strappare Donnarumma ai rossoneri Il Paris Saint-Germain piomba su Gigio Donnarumma, mettendo nel mirino il portiere del Milan per la prossima stagione. Un corteggiamento ancora non concretamente iniziato, ma che presenta già alcuni abboccamenti tra le parti. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Nonostante il rinnovo di Areola fino ...

Allegri pronto a salutare la Juventus - per lui c'è il Paris Saint Germain (Rumors) : Massimiliano Allegri e la Juventus sembrano due strade destinate a separarsi, l'addio è imminente dopo questa stagione, le sensazioni sono quelle di un ciclo concluso, che regge solo grazie alla vittoria del campionato, con una rosa tanto completa da ambire a qualcosa di più di un singolo trofeo, non contando la Supercoppa Italiana. Agnelli sembra essere convinto di lasciar partire il tecnico, su di lui è vigile l'occhio del Paris Saint Germain, ...