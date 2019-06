Pallanuoto | 4 Nazioni Potsdam 2019 | Italia-Grecia 17-9 Il Settebello chiude a punteggio

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Ilcala il tris, resta apieno, e certifica la vittoria (ottenuta già ieri) nel 4di, torneo amichevole di: annichilita nell’ultimo incontro la, battuta per 17-9 grazie ad un primo quarto praticamente perfetto degli uomini di Sandro Campagna, chiuso sul 7-1. Vendicata così la sconfitta di misura patita mercoledì a Siracusa. Torna in porta Del Lungo tra gli azzurri, alternato con Nicosia nel torneo, Figlioli ancora in campo ripaga con una tripletta al pari di Luongo. Terminato il quadrangolare, l’torna a casa e tra pochi giorni si ritroverà ad Ostia per preparare il prossimo torneo amichevole, in programma in Spagna ad inizio luglio. TABELLINO17-9: Del Lungo, Di Fulvio 2, Luongo 3, Figlioli 3, Di Somma 2, Velotto 1, Renzuto 1, Echenique 1, Figari, Bodegas 2, Damonte, Dolce 2, Nicosia. All. ...

