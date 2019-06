Ospedali | Trenta | Valutiamo invio di medici militari in Molise

Molise - manca il personale sanitario negli Ospedali. Ministro Trenta : “Stiamo pensando di inviare medici militari” : medici militari per rispondere alla carenza di personale sanitario in Molise. Ad annunciare che il governo sta vagliando anche questa possibilità è stato il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, a Campobasso in visita privata per assistere alla sfilata dei Misteri. “Stiamo esaminando la possibilità di inviare in Molise medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali – ha detto -, ma al momento ...