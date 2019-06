Oroscopo Leone | luglio | ambizioni nel lavoro e progetti in amore

L'Oroscopo di domani lunedì 24 giugno - 1ª sestina : Ariete a cinque stelle - Leone in crisi : L'oroscopo di domani 24 giugno 2019 è pronto a mettere in campo interessanti opportunità riguardanti la giornata del prossimo lunedì. Ovviamente, come sempre solo per pochi prescelti: curiosi di scoprire quali sono i segni fortunati in amore e nel lavoro? Quest'oggi l'attenzione è tutta incentrata sui segni appartenenti alla prima sestina rappresentante l'Astrologia. Dunque, parliamo certamente in merito ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e ...

Oroscopo 23 giugno : Leone in recupero - Pesci sognatori : Anche questa penultima settimana di giugno volge al termine. Per la giornata di domenica sono in arrivo delle nuove novità astrologiche che ad alcuni potrebbero far storcere il naso, mentre ad altri faranno tirare un sospiro di sollievo. Di seguito, l'Oroscopo del 23 giugno con le previsioni degli astri per tutti i dodici segni zodiacali. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Domenica particolare per l'amore. Le amicizie che nascono ...

L'Oroscopo settimanale fino al 30 giugno : Gemelli socievole - Leone volenteroso : L'oroscopo della prossima settimana dal 24 al 30 giugno sarà emotivamente stancante per il Cancro, mentre lo Scorpione sarà particolarmente dedito al lavoro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: purtroppo in questi giorni sarete molto stressati. Avete avuto a che fare con persone molto polemiche, che non hanno fatto altro che rendervi nervosi. Qualche tensione sul lavoro non mancherà. Toro: ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 22 giugno : Toro avventuroso - Leone fortunato : Mercurio passa in Cancro e promette una migliore comunicazione dei sentimenti e una maggiore apertura a un dialogo positivo per le faccende amorose. Le previsioni astrali di sabato 22 giugno sono ricche di novità per ciascun simbolo zodiacale, tutte da approfondire nell' oroscopo dell'amore per i single. Una sensibilità buona nelL'oroscopo dell'amore di sabato Ariete: l'astro mercuriano in quadratura sminuisce l'effetto benefico e romantico di ...

L'Oroscopo di domani 22 giugno : Leone introverso - Scorpione frettoloso : L'oroscopo di sabato cerca in qualche modo di squarciare le nubi che offuscano la felicità dei segni zodiacali. Le previsioni astrologiche fortunate si impegnano per garantire una felicità tanto ambita. Previsioni astrologiche fantastiche dall'Ariete alla Vergine Ariete: puntando l'attenzione sulla vostra emotività, vi accorgerete che avete bisogno di affetto e di qualcuno che vi ami in modo profondo. Quello che ricercate è una sensazione di ...

L'Oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno : Sagittario top - successi per Leone : La settimana dal 24 al 30 giugno si annuncia serena per il Capricorno, mentre l'Acquario potrebbe vivere alcuni momenti di tensione. Scopriamo dunque L'oroscopo per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: a livello sentimentale la vostra sarà una giornata molto fortunata. Venere sarà capace di regalarvi comprensione e serenità a livello sentimentale. In ambito lavorativo potrete usufruire di un grande recupero inaspettato. Toro: ...

L'Oroscopo del 21 giugno : problemi economici per Leone - Bilancia preoccupata : Appuntamento con L'oroscopo del 21 giugno per i dodici segni zodiacali. Di seguito le previsioni astrologiche su amore e lavoro. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete – Siete persone molto determinate e con grande vitalità. A volte siete anche aggressivi e prepotenti. In vista dell'estate, iniziate a curare di più l'aspetto fisico, ultimamente vi siete lasciati un po' andare. Toro – Buona vitalità, se avete da dire o discutere è opportuno farlo ...

L'Oroscopo di domani 21 giugno : Gemelli romantico - Leone deluso : Una Luna cordiale apre ciascun segno zodiacale all'intuizione e a una curiosità intellettuale che giovano sia all'amore che in ambito professionale. L'oroscopo di venerdì approfondisce queste sensazioni, servendosi di previsioni astrologiche dettagliate. Nuove sensazioni nelL'oroscopo di venerdì Ariete: Saturno e Plutone dal cielo astrologico del Capricorno, vi spingono a fare di più sul lavoro e vi invitano ad investire maggiore impegno per ...

Oroscopo settimana dal 24 al 30 giugno : incontri per il Leone - Vergine fortunata : L'Oroscopo dell'ultima settimana di giugno, quella compresa tra lunedì 24 e domenica 30, vedrà il Leone vivere una grande storia d'amore, mentre la Vergine avrà la strada più appianata sul lavoro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: nell'ultimo periodo avete vissuto una situazione sentimentale altalenante, ma Venere dalla vostra parte renderà le cose più tranquille. Sul fronte professionale ...

Oroscopo 26 giugno : Leone soddisfatto - vacanze per Acquario - Gemelli innamorato : Nella giornata di mercoledì 26 giugno, molti segni zodiacali potrebbero avere qualche problema di coppia, come i nativi del Sagittario e della Vergine. Cancro e Capricorno invece potrebbero dedicarsi agli acquisti. Amore in prima linea per i nativi del Leone, mentre Toro e Ariete potrebbero sentirsi particolarmente stanchi. Di seguito nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 26 giugno 2019. Previsioni Oroscopo 26 ...

Oroscopo - classifica fortuna e lavoro di luglio : Leone esplosivo - Scorpione in stand-by : Nel mese di luglio 2019 il Pianeta Mercurio si sposterà dal Leone al Cancro, dove risiede il Nodo Lunare, mentre Marte ed il Sole dal Cancro passeranno sui gradi del Leone. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Urano sarà stabile in Toro e Venere cambierà domicilio dai Gemelli al Leone. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Il podio 1° posto Leone: esplosivi. Vero che ...

L'Oroscopo di domani 20 giugno : Leone determinato - Capricorno emotivo : Una Luna in Sagittario incrocia i suoi influssi con gli altri astri, proponendo una nuova armonia e un maggiore equilibrio nelle previsioni astrali segno per segno. Di seguito L'oroscopo di giovedì. Influssi planetari fortunati nelL'oroscopo di giovedì Ariete: non siate troppo critici sul lavoro e non fuggite evitando di fronteggiare le difficoltà. Anzi, non esitate e saltate gli ostacoli con coraggio e fiducia in voi stessi. Buoni i rapporti ...

L'Oroscopo di domani 19 giugno : Leone ambizioso - Bilancia distratta : L'oroscopo di mercoledì è ricco di opportunità e si avvale di transiti planetari validi per raggiungere il benessere sentimentale e il successo lavorativo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Nuove sorprese nelL'oroscopo di mercoledì Ariete: una mancanza di riflessi pronti viene prodotta da una posizione sfavorevole di Marte e Mercurio che si fa sentire e vi rende irrequieti, come chiusi a una comunicazione verbale che potrebbe ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 19 giugno : Leone protettivo - Vergine indecisa : L'oroscopo dell'amore di coppia con Mercurio in Cancro esorta ciascun simbolo zodiacale ad aprirsi a un dialogo spesso chiarificatore per i sentimenti. Di seguito le previsioni astrali delle relazioni a due di mercoledì segno per segno. Sensazioni profonde nelL'oroscopo dell'amore Ariete: il vostro atteggiamento in coppia è altalenante per via di una quadratura di Marte e Mercurio che addormenta la reattività verbale e vi provoca insicurezza, ...