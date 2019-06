Oroscopo del 26 giugno | Ariete bellicoso | Capricorno capriccioso

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 24 al 30 giugno 2019 : Su DiPiù l’Oroscopo della settimana di Paolo Fox: segno per segno, cosa dicono le stelle per quanto riguarda amore, fortuna...

Oroscopo del 25 giugno : finanze in rialzo per Cancro e Scorpione : Martedì 25 giugno 2019 troviamo la Luna in Ariete e Giove in Sagittario. Plutone e Saturno rimarranno nel segno del Capricorno come Nettuno nei Pesci ed Urano nei gradi del Toro. Mercurio, Marte, il Nodo Lunare ed il Sole stazioneranno nel segno del Cancro mentre Venere si troverà nell'orbita dei Gemelli. finanze in rialzo per il Cancro Ariete: nervosi. La Luna nel loro segno andrà a scontrarsi con i numerosi Pianeti nell'Elemento Acqua ...

L'Oroscopo del giorno 25 giugno - 2ª sestina : martedì la fortuna bacerà il Sagittario : L'oroscopo del giorno 25 giugno 2019 porterà qualche bella sorpresa oppure deluderà il nostro segno zodiacale? La speranza, senz'altro è per buone notizie in amore e nel lavoro in vista del prossimo martedì. Nel frangente ad essere passati 'al setaccio', analizzando a puntino i comparti amore e lavoro, saranno essenzialmente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. All'orizzonte si intravede un ottimo transito astrale, ...

Oroscopo settimanale e di oggi - Branko : previsioni del 23 giugno : Branko, Oroscopo 23 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi e della settimana Anche in questa penultima domenica del mese, dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune previsioni dell’Oroscopo del giorno (di oggi, domenica 23 giugno) e settimanali, relative a ciascuno dei 12 segni (nell’opera è disponibile lo zodiaco, mese per mese, fino a dicembre). Per quanto ...

Paolo Fox : Oroscopo di oggi (23 giugno) e della settimana entrante : oroscopo settimanale e di oggi: le previsioni di Paolo Fox del giorno (domenica 23 giugno) Dal numero di DiPiù uscito in edicola alla fine della settimana scorsa (contenente lo zodiaco dal 17 al 23 giugno) e dal numero speciale di DiPiù “Stellare” dedicato alle stelle del mese in corso, riportiamo in questo articolo piccole indicazioni relative alle previsioni di Paolo Fox dell’oroscopo di oggi, 23 giugno 2019, e settimanali, ...

Paolo Fox - Oroscopo di luglio 2019 : previsioni del mese prossimo : oroscopo di luglio, Paolo Fox: le previsioni dello zodiaco del prossimo mese Dal numero speciale di DiPiùTv “Stellare”, uscito in tutte le edicole alla fine del 2018, dedicato allo zodiaco di tutto il 2019, riportiamo in questo pezzo alcune piccole indicazioni relative all’oroscopo di Paolo Fox del mese di luglio 2019, per ciascuno dei 12 segni. Energia altalenante il mese prossimo, per coloro che sono dell’Ariete, ...

L'Oroscopo dell'amore per i single fino al 30 giugno : Pesci fantasioso - Ariete altalenante : Nuovi incontri sono previsti nelle previsioni astrali settimanali e riguarderanno in particolare Gemelli, Leone e Capricorno. Di seguito L'oroscopo dell'amore segno per segno. Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: se la settimana scorrerà in modo alquanto altalenante e anche il vostro stato d'animo sarà soggetto a sbalzi d'umore, nel weekend potrete approcciarvi in modo più deciso alle nuove opportunità amorose. Mercurio vi sarà ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia dal 24 al 30 giugno : Cancro laborioso - Capricorno stanco : Le previsioni astrologiche dedicate alle relazioni a due cercheranno di approfondire le sensazioni dei segni zodiacali. L'oroscopo dell'amore di coppia settimanale indicherà gli influssi planetari fortunati. Oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: giovedì in particolar modo la Luna entrerà nel vostro cielo astrologico e vi renderà alquanto aggressivi e irritabili. Questo nervosismo si farà sentire nella relazione di coppia e ...

L'Oroscopo del giorno 24 giugno da Bilancia a Pesci : Sagittario - avvio settimanale ottimo : L'oroscopo del giorno 24 giugno 2019 è pronto a mettere in evidenza come sarà il prossimo inizio settimana. Sotto analisi approfondita Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: chi tra questi potrà contare su un lunedì fortunato? L'Astrologia applicata al periodo in oggetto in questo caso ci suggerisce quali saranno i segni positivi e quelli invece costretti a sudare le classiche 'sette camice' per causa di astri poco ...

L'Oroscopo del 22 giugno : Ariete entusiasta - Scorpione stanco : L’oroscopo del 22 giugno è pronto a svelare l’andamento della giornata di sabato. Di seguito, le previsioni astrologiche su amore e lavoro per i dodici segni dello Zodiaco. Previsioni da Ariete a Vergine Ariete – Nella giornata di sabato avrete modo di essere più entusiasti in amore. Non saranno, però, le vostre ore migliori sul posto di lavoro, quindi datevi per malato. Toro – In questa giornata dovete cercare di mantenere un atteggiamento ...

L'Oroscopo della settimana dal 24 al 30/6 - 2ª sestina : pagelle - Acquario '9' : L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno 2019 svela le previsioni, le classifiche ed i voti ricavati dall'Astrologia applicata ai segni della seconda metà dello zodiaco. Messa sotto controllo da parte nostra l'ultima settimana di questo mese: pronti a dare un valore ai prossimi sette giorni? Sotto approfondita analisi, passo passo in queste previsioni zodiacali, i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo ...

L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 giugno : Toro emotivo - Vergine delusa : giugno si conclude alla grande con le previsioni astrali segno per segno che puntano un raggio luminoso sull'emotività e le opportunità lavorative. Di seguito L'oroscopo settimanale. L'oroscopo settimanale di giugno Ariete: la vicinanza dell'astro d'argento a inizio settimana vi renderà fantasiosi e molto profondi nei confronti dell'amore. Venere sarà in ottima posizione per voi e faciliterà l'approfondimento delle sensazioni amorose. In ambito ...

Oroscopo del fine settimana - 22 e 23 giugno : Cancro spensierato - sicuro l'Acquario : La terza settimana del mese sta per giungere al termine, come si rivelerà questo weekend secondo i presagi degli astri e delle stelle? Saranno due giornate positive per il Toro, che potrà vivere belle emozioni in amore e cogliere nuove opportunità sul lavoro, ma anche per il Cancro, che trascorrerà due giornate all'insegna della leggerezza e del divertimento e per l'Acquario, che dopo un inizio mese difficile si gode un momento di recupero, in ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 22 giugno : Toro avventuroso - Leone fortunato : Mercurio passa in Cancro e promette una migliore comunicazione dei sentimenti e una maggiore apertura a un dialogo positivo per le faccende amorose. Le previsioni astrali di sabato 22 giugno sono ricche di novità per ciascun simbolo zodiacale, tutte da approfondire nell' oroscopo dell'amore per i single. Una sensibilità buona nelL'oroscopo dell'amore di sabato Ariete: l'astro mercuriano in quadratura sminuisce l'effetto benefico e romantico di ...