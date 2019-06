Ordine d’arrivo F1 | GP Francia 2019 | risultato e classifica gara Hamilton domina

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Catalogna 2019 : risultato e classifica. Marquez vince - Lorenzo fa cadere Valentino Rossi - Dovizioso e Vinales : Marc Marquez ha vinto il GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Barcellona e ha compiuto un allungo importante in classifica generale, il centauro della Honda ha beneficiato del clamoroso incidente occorso nel corso del secondo giro: Jorge Lorenzo è entrato con foga alla curva 10, ha tirato giù Andrea Dovizioso che a sua volta ha steso Maverick Vinales e Valentino Rossi. Strike di grandi dimensioni che ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Catalogna 2019 : risultato e classifica : Marc Marquez ha vinto il GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Barcellona e ha compiuto un allungo importante in classifica generale, il centauro della Honda ha beneficiato del clamoroso incidente occorso nel corso del secondo giro: Jorge Lorenzo è entrato con foga alla curva 10, ha tirato giù Andrea Dovizioso che a sua volta ha steso Maverick Vinales e Valentino Rossi. Strike di grandi dimensioni che ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Canada 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton vince - Vettel penalizzato e secondo : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Canada 2019, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes ha beneficiato della penalità di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel che lo ha ostacolato dopo aver sbagliato una curva. Il pilota della Ferrari ha tagliato il traguardo in prima posizione ma ha concluso in seconda piazza alle spalle del britannico, terza l’altra Rossa di Charles Leclerc che ha preceduto Valtteri Bottas. Di seguito ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Canada 2019 : risultato e classifica gara. : A Montreal è andato in scena il GP del Canada 2019, settima tappa del Mondiale F1. La gara è stata vibrante e molto accesa con Sebastian Vettel e Lewis Hamilton che si sono dati battaglia per la vittoria mentre Charles Leclerc e Valtteri Bottas hanno concluso alle loro spalle con un distacco abbastanza elevato. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP Canada F1 2019 con il risultato e la classifica della gara. Ordine D’ARRIVO ...

Ordine d’arrivo MotoGP - Risultato Gara GP Italia 2019 : Petrucci vince in volata su Marquez e Dovizioso. Valentino Rossi caduto : Il successo del GP d’Italia 2019 di MotoGP, sesto round del Mondiale, sorride a Danilo Petrucci che batte in volata Marc Marquez ed Andrea Dovizioso grazie ad uno straordinario ultimo giro. Una grande prova del pilota umbro che conquista così la sua prima vittoria in top class. Purtroppo una giornata sfortunata per Valentino Rossi che finisce anzitempo la sua corsa con il ritiro. Di seguito l’Ordine d’arrivo della corsa al ...

Ordine d’arrivo MotoGP - Risultato Gara GP Italia 2019 : Ordine D’ARRIVO GP Italia 2019 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 9 D. PETRUCCI 27:56.688 2 93 M. MARQUEZ +0.218 3 4 A. DOVIZIOSO +0.458 4 42 A. RINS +0.668 5 30 T. NAKAGAMI +3.938 6 35 C. CRUTCHLOW +4.462 7 20 F. QUARTARARO +4.845 8 12 M. VIÑALES +4.983 9 51 M. PIRRO +8.026 10 44 P. ESPARGARO +8.919 Clicca qui per ...

Ordine d’arrivo F1 - Risultato e classifica GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince davanti a Vettel e Bottas - Verstappen declassato in quarta piazza : Ordine d’arrivo GP Monaco F1 2019: Risultato E classifica 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 2 Sebastian Vettel (Ferrari) 3 Valtteri Bottas (Mercedes) 4 Max Verstappen (Red Bull) 5 Pierre Gasly (Red Bull) 6 Carlos Sainz (McLaren) 7 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 8 Alexander Albon (Toro Rosso) 9 Romain Grosjean (Haas) 10 Daniel Ricciardo (Renault) 11 Lando Norris (McLaren) 12 Kevin Magnussen (Haas) 13 Sergio Perez (Racing Point) 14 Nico Hulkenberg ...

Ordine d’arrivo MotoGP - Risultato e classifica gara GP Francia 2019 : Marc Marquez trionfa davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è quinto : Marc Marquez trionfa nel GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans lo spagnolo si porta a casa il terzo successo stagionale, dopo quelli in Argentina e in Spagna e rafforza la propria leadership in vetta al campionato. Alle sue spalle il confronto tra Ducati lo vince Andrea Dovizioso, davanti a Danilo Petrucci ed a Jack Miller. quinto un ottimo Valentino Rossi, che più di così proprio non poteva fare. ...

Ordine d’arrivo F1 - Risultato e Classifica gara GP Spagna 2019 : Hamilton vince - doppietta Mercedes. Ferrari giù dal podio : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo si è imposto a Barcellona davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas ed è così tornato in testa alla Classifica generale superando il finlandese. Quinta doppietta consecutiva per le Mercedes che continuano a riscrivere i record. Ferrari in difficoltà estrema: Sebastian Vettel quarto, Charles Leclerc quinto. Non arriva il podio per le Rosse, sul ...

Ordine d’arrivo F1 - Risultato e Classifica gara GP Spagna 2019 : : A Barcellona è andato in scena il GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Le Mercedes hanno dominato la gara del Montmelò, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono scatenati e hanno firmato la quinta doppietta consecutiva surclassando l’intera concorrenza. Le Ferrari hanno dovuto lottare con Max Verstappen al volante della Red Bull, Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno faticato con le loro Rosse che hanno palesato ancora una ...

Ordine d’arrivo MotoGP - risultato e classifica GP Spagna 2019 : vince Marquez su Rins e Vinales - 4°Dovizioso - 5°Petrucci - 6°Rossi : Marc Marquez (Honda) ha vinto il Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha lasciato scampo ai rivali, conducendo la gara di casa sin dal primo metro. Alle sue spalle un solidissimo Alex Rins (Suzuki) che precede Maverick Vinales (Yamaha) per una splendida tripletta spagnola. Quarta e quinta posizione per le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, mentre è sesto Valentino Rossi (Yamaha) che risale dalla ...

Ordine d’arrivo MotoGP - risultato e classifica GP Spagna 2019 : comanda Marquez su Rins - Dovizioso 4° - Rossi 9° : Mancano ormai pochi giri alla conclusione del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP. Marc Marquez veleggia incontrastato davanti a tutti, precedendo Alex Rins e Maverick Vinales. Quarto Andrea Dovizioso su Franco Morbidelli e Danilo Petrucci, mentre Valentino Rossi arranca in nona posizione. Out Fabio Quartararo per un problema alla sua M1. Ordine DI ARRIVO GRAN PREMIO DI Spagna 2019 – MotoGP 1 93 M. ...