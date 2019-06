Omicidio di Torvaianica | l’ipotesi dopo l’autopsia | “Maria Corazza accoltellata | poi

Torvaianica - l'autopsia conferma ipotesi Omicidio-suicidio : Claudio Carollo Dagli esami parziali dell'autopsia è stato riscontrata una profonda ferita da arma da taglio sul corpo di Maria Corazza, risultato che avvalora l'ipotesi per la quale Domenico Raco abbia ucciso la 46enne per poi appiccare l'incendio con lei in macchina Prende sempre più consistenza l'ipotesi omicidio-suicidio per spiegare il ritrovamento dei due corpi carbonizzati in un auto a Torvaianica lo scorso 14 giugno. I ...

