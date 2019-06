Olimpiadi 2026 |  Mattarella sostiene Milano-Cortina in videomessaggio

Milano-Cortina 2026 - votazione Olimpiadi Invernali : come vederla in tv e streaming. Il palinsesto completo : Lunedì 24 giugno si svolgerà la votazione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, i membri del CIO sono chiamati a esprimere la propria preferenza e a scegliere tra le due candidature rimaste in corsa: da una parte l’Italia con Milano-Cortina, dall’altra la Svezia con Stoccolma. Si preannuncia un testa a testa vibrante, una lotta serratissima per accaparrarsi il diritto di ospitare i Giochi della neve e del ghiaccio ...

Olimpiadi Invernali 2026 - le quote dei book-makers per le scommesse. Favorita Milano-Cortina - ma Stoccolma è vicina : Lunedì 24 giugno si svolgerà l’elezione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, a Losanna (Svizzera) i membri del Cio sono chiamati a votare per decidere chi tra Milano-Cortina e Stoccolma avrà l’onore di ospitare la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena tra sette anni. Si preannuncia un testa a testa vibrante e molto acceso tra le due candidature, tutto si potrebbe decidere in volata per una manciata di voti e ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Gian Marco Centinaio : “Speranze alte - i comitati organizzatori hanno lavorato bene” : Si avvicina sempre di più il giorno della scelta della sede dei Giochi Olimpici Invernali del 2026: lunedì ci sarà la votazione a Losanna e cresce l’attesa per la candidatura di Milano-Cortina. Oggi anche il ministro per le Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, si è detto fiducioso circa il buon esito della candidatura italiana. All’ANSA Centinaio ha infatti spiegato i benefit di una vittoria del Bel Paese: “Le Olimpiadi ...

Olimpiadi invernali 2026 - anche Lippi e Zhang nella delegazione azzurra : sostegno alla candidatura di Milano-Cortina : Lunedì alle 18 sarà il momento della verità: il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, proclamerà dal Tech Convention Center di Losanna, chi tra Milano-Cortina e Stoccolma-Aare ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026. La delegazione italiana conterà moltissimi sportivi azzurri: da Sofia Goggia ad Alberto Tomba, da Marcello Lippi a Steven Zhang fino a Paolo Scaroni. La delegazione olimpica sarà guidata dal presidente ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giancarlo Giorgetti : “Sarà una sfida all’ultimo voto. Speriamo di festeggiare lunedì” : Tutto pronto per il rush finale. A Losanna lunedì si concluderà la sfida tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are: verrà decisa infatti quale sarà la candidatura migliore tra quella italiana e quella svedese per andare ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Il Bel Paese ci crede e sogna in grande: l’obiettivo è tornare ad ospitare i Cinque Cerchi a distanza di 20 anni da Torino 2006. A parlare all’ANSA è Giancarlo ...

Olimpiadi Invernali 2026 - 3 membri non si presentano alla votazione! Assenti 2 teste coronate - il Re del Bhutan dice no : positivo per Milano-Cortina? : Lunedì 24 giugno si svolgerà la votazione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, a Losanna (Svizzera) si deciderà chi ospiterà i Giochi del ghiaccio e della neve: festeggerà l’Italia con Milano-Cortina o esulterà la Svezia con Stoccolma? Sulla carta la proposta nostrana sembra leggermente favorita ma si preannuncia una lotta serratissima fino all’ultimo voto, a decidere saranno i 95 membri del Cio ma ci sono delle ...

Olimpiadi invernali 2026 : candidature e data assegnazione - le delegazioni : Olimpiadi invernali 2026: candidature e data assegnazione, le delegazioni Si avvicina la data d’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026. Dalla tripletta dell’anno scorso, che comprendeva Stoccolma-Are, Milano-Cortina d’Ampezzo e Calgary (Canada), si è arrivati al testa a testa tra le prime. I giochi di Milano-Cortina d’Ampezzo sembrano essere tenuti in alta considerazione dal Governo. Vediamo i dettagli sulle ...

Olimpiadi Invernali 2026 - chi sono i membri del CIO che voteranno per Milano-Cortina e Stoccolma? Tutti i nomi e il regolamento : Lunedì 24 agosto si svolgerà l’elezione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, i membri del CIO dovranno decidere tra due candidature: quella di Milano-Cortina e quella di Stoccolma, siamo arrivati all’attesissimo testa a testa finale tra Italia e Svezia. Attorno alle ore 18.00 si scoprirà chi avrà vinto e potrà dunque iniziare a prepararsi per ospitare l’evento tra meno di sette anni, al momento è difficile ...

Olimpiadi Invernali 2026 - chi voterà per Milano-Cortina e Stoccolma? Ci sono 8 teste coronate : Re - Principi - Principesse e Nobili : Lunedì 24 giugno si svolgerà l’elezione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026: a Losanna (Svizzera) scopriremo chi avrà l’onore di ospitare i Giochi del ghiaccio e della neve. sono rimaste in corsa le candidature di Milano-Cortina e di Stoccolma, testa a testa serratissimo tra Italia e Svezia: attorno alle ore 18.00 scopriremo chi potrà fare festa e iniziare a programmare l’evento che andrà in scena tra sette ...

Olimpiadi Invernali 2026 : il CIO chiede garanzie a Stoccolma. Passi avanti per Milano-Cortina : Passi avanti per Milano-Cortina, in vista del momento decisivo. In quel di Losanna si attende solamente la giornata di lunedì: i membri del Comitato Olimpico Internazionale dovranno scegliere tra le due candidature rimaste in lizza in chiave Giochi Olimpici Invernali del 2026. Oltre a quella italiana c’è, come detto e ridetto, quella svedese: l’accoppiata formata da Stoccolma ed Aare. Come riportato dall’ANSA però, il CIO oggi ...

Olimpiadi Invernali 2026 - il premier Conte sarà a Losanna per sostenere Milano-Cortina : Lunedì a Losanna si terrà la votazione del CIO per assegnare le Olimpiadi Invernali del 2026. I membri del Comitato Olimpico Internazionale dovranno scegliere tra le due canditure rimaste in lizza: la proposta italiana di Milano-Cortina e quella svedese di Stoccolma-Aare. L’annuncio è previsto per le ore 18.00 e sarà un momento chiave per il futuro del nostro movimento sportivo. Come riportato dall’ANSA, a Losanna ci sarà anche il presidente del ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia si gioca tutto : tra sei giorni la votazione. Giovanni Malagò a Losanna - volata per Milano-Cortina : Martedì fondamentale per la candidatura di Milano-Cortina all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Mancano infatti soltanto sei giorni alla votazione che deciderà chi ospiterà i Giochi tra Italia e Svezia (con Stoccolma), oggi Giovanni Malagò è volato a Losanna dove incomincia la settimana più importante di tutte: sarà una volata fino a lunedì 24 giugno (ore 16.00) quando i membri del Cio saranno chiamati alle urne per esprimere ...

Olimpiadi Invernali 2026 : quando avverrà la votazione? Data - programma - orario - tv e streaming : Lunedì 24 giugno avverrà la votazione che decreterà dove si svolgeranno le Olimpiadi Invernali 2026, sarà un testa a testa tra due candidature: quella italiana che ha presentato Milano-Cortina e quella svedese che ha puntato su Stoccolma. Un duello avvincente e appassionante per strappare l’organizzazione della rassegna a cinque cerchi che, come sempre, assicura degli importanti introiti economici e tanto prestigio al Paese in cui si ...

