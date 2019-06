Nuoto | Trofeo Settecolli 2019 | Federica Pellegrini e Panziera sublimi | Paltrinieri

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Delusione Paltrinieri nei 1500 metri maschili : terzo posto per Domenico Acerenza : Deludente prova di Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 metri maschili al Trofeo Sette Colli: l’azzurro chiudere 4 alle spalle dell’altro italiano Domenico Acerenza Era l’ultima gara del Trofeo Sette Colli 2019, forse la più attesa, ma non è andata secondo i piani. Il Foro Italico faceva il tifo per Gregorio Paltrinieri, ma il nuotatore azzurro ha deluso le attese chiudendo al 4 posto i 1500 metri mashcili, al ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero : la ‘Divina’ lancia un grande segnale in vista del Mondiale : Federica Pellegrini vince la finale dei 200 stile libero donne del Trofeo Sette Colli: il crono di 1’55?42 è un grande segnale ad un mese dal Mondiale Federica Pellegrini si prende gli applausi del Foro Italico dopo la finale dei 200 stile libero donne. La ‘Divina’ straccia la concorrenza e lancia un grande segnale in vista degli imminenti Mondiali. Federica Pellegrini si è presa il gradino più alto del podio con un tempo di 1’55?42, ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Ciampi primo a pari merito con Correia nella finale dei 200 stile libero uomini : Matteo Ciampi vince la finale dei 200 stile libero maschili del Trofeo Sette Colli: il nuotatore azzurro chiude a pari merito con il brasiliano Correia Un’altra prestigiosa vittoria per il Nuoto azzurro al Trofeo Sette Colli, kermesse di Nuoto che si sta svolgendo presso la piscina del Foro Italico. Matteo Ciampi vince in rimonta la finale dei 200 stile libero con il crono di 1’47?62, stesso tempo del brasiliano Correia che condivide ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Pizzini terzo nei 200 rana uomini : Francesca Fangio impressiona nei 200 rana donne : Luca Pizzini chiude terzo la finale dei 200 rana uomini del Trofeo Sette Colli: tempo lontano dal minimo per il Mondiale di Gwangju. Ottima prova di Francesca Fangio nei 200 rana donne Prova al di sotto delle aspettative per Luca Pizzini nella finale odierna dei 200 rana uomini del Trofeo Sette Colli. Il nuotatore azzurro chiude in 2’10?46, dietro al giapponese Koseki e al campione del mondo Marco Koch che si prende il record del Sette ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Stepitosa vittoria di Margherita Panziera nei 200 dorso : battuta Katinka Hossu : Margherita Panziera vince la gara dei 200 dorso femminili del Trofeo Sette Colli: la nuotatrice italiana si piazza davanti a Hosszu e Zamorano Ancora una strepitosa vittoria per gli italiani al Trofeo Sette Colli, kermesse di Nuoto che si svolge nella piscina del Foro Italico. Margherita Panziera (2’06?87) si prende la vittoria nella finale dei 200 dorso femminili piazzandosi davanti alla plurimedagliata ungherese Katinka Hosszu ( ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli : Federica Pellegrini super in batteria - miglior tempo per la Divina nei 200 sl : La nuotatrice italiana piazza il miglior tempo nelle batterie dei 200 sl al Trofeo Sette Colli, nel pomeriggio l’attesa finale Federica Pellegrini brilla nelle batterie dei 200 stile libero, la nuotatrice italiana fa segnare il miglior tempo in 1’57″99, precedendo l’olandese Femke Heemskerk (1’58”06) e la brasiliana Manuella Lyrio (1’59”06). Ottimo il riferimento cronometrico per la Divina, ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Quadarella bella e convincente negli 800 sl - bene Federica Pellegrini - Pilato e Burdisso : E’ andata in archivio la seconda giornata del 56° Trofeo Settecolli 2019 a Roma. Il meeting internazionale di Nuoto ha richiamato tanto pubblico al Foro Italico e lo spettacolo non è di certo mancato, visto l’impegno di tutta la nostra Nazionale in vasca. Si comincia alle 19.30 ed è Ilaria Bianchi a suonare la carica nei 100 farfalla donne. L’azzurra con il suo 57″50 stacca il biglietto per la rassegna iridata in Asia, ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli : Simona Quadarella senza rivali - trionfo dell’azzurra negli 800 stile libero : La nuotatrice italiana non lascia scampo alle proprie avversarie, prendendosi la medaglia d’oro negli 800 stile libero del Trofeo Sette Colli Simona Quadarella non lascia scampo alle proprie rivali negli 800 stile libero femminili del Trofeo Sette Colli, trionfando in maniera netta davanti all’ungherese Kesely. La nuotatrice azzurra comincia subito fortissimo tenendosi in scia la classe 2001, verso metà gara però ecco ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli : splendida Benedetta Pilato - fantastico oro nei 50 rana davanti a Conceicao e Carraro : La ranista azzurra non lascia scampo alle proprie avversarie, precedendo la brasiliana Conceicao e la connazionale Carraro Prima il record italiano nelle batterie, poi lo splendido oro conquistato al termine di una gara perfetta. Benedetta Pilato vince i 50 rana femminili al Trofeo Sette Colli, fermando il crono sul 30?28 che, prima di stamattina, sarebbe stato l’ennesimo primato. La giovanissima azzurra non lascia scampo ad ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli : Federica Pellegrini terza nei 100 stile libero - l’oro va alla danese Blume : La ‘Divina’ tocca la piattaforma in terza posizione, chiudendo i 100 stile libero alle spalle di Blume e Heemskerk Federica Pellegrini conquista la medaglia di bronzo nei 100 stile libero femminili del Trofeo Sette Colli, fornendo un’ottima prestazione davanti al pubblico italiano. La Divina si esibisce in un pazzesco sprint nei primi 50 metri, per poi cedere alla distanza alla danese Blume e ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli : rimonta pazzesca di Margherita Panziera - l’azzurra strappa alla Toussaint i 100 dorso : La nuotatrice azzurra parte male ma riesce a compiere una rimonta pazzesca che le permette di portare a casa i 100 dorso Splendida affermazione di Margherita Panziera, la nuotatrice azzurra vince in rimonta i 100 dorso nel Trofeo Sette Colli. Dopo una partenza non proprio eccellente, l’atleta italiana riesce a salire benissimo nella vasca di ritorno, toccando per prima la piattaforma in 59?69 davanti all’olandese ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli : Ilaria Bianchi si impone nei 100 farfalla - battuta la connazionale Di Liddo : Le due azzurre piazzano una doppietta, con Ilaria Bianchi che precede Elena Di Liddo per un centesimo Ilaria Bianchi i 100 farfalla al Trofeo Sette Colli, l’azzurra si impone in 57?50 che gli permette anche di staccare il pass per i prossimi Mondiali. Al secondo posto si piazza Elena Di Liddo, costretta ad accontentarsi del secondo gradino del podio chiudendo in 57?51, solo un centesimo dietro la connazionale. Terza posizione infine ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Benedetta Pilato da sogno : la 14enne azzura polverizza il record di Arianna Cstiglioni nei 50 rana : Benedetta Pilato, giovane stellina del Nuoto azzurro, ritocca il record italiano dei 50 rana: nella batterie odierna del Trofeo Sette Colli, la 14enne supera il primato registrato da Arianna Castiglioni all’Europeo di Glasgow La seconda giornata del Trofeo SetteColli, kermesse di nuovo che si sta svolgendo presso il Foro Italico, regala una clamorosa sorpresa. La talentuosa Benedetta Pilato firma un incredibile record nella batteria ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Benedetta Pilato fenomenale nei 50 rana. Nuovo record italiano e terzo crono mondiale dell’anno : Una sola parola: spaventosa. Benedetta Pilato continua a stupire e, reduce da degli Assoluti primaverili trionfali a Riccione che le hanno permesso di staccare il biglietto per i Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud (21-28 luglio), ha dato un’altra dimostrazione delle sue qualità nelle batterie dei 50 rana del Trofeo Settecolli a Roma. La classe 2005, infatti, ha realizzato il primato italiano assoluto di 30″13, migliorando il ...