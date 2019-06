Nuoto | Settecolli 2019 oggi | programma | orari e tv Tutti gli italiani in gara domenica

Nuoto - Settecolli 2019 - 23 giugno. Paltrinieri - Pellegrini e Panziera : prove tecniche di Mondiale : prove tecniche di assalto Mondiale nell’ultima giornata del Settecolli 2019 per le punte dell’ItalNuoto nella terza e ultima giornata del Settecolli 2019 al Foro Italico di Roma. Si preannuncia piena di emozioni la terza sessione di gare, con Gregorio Paltrinieri che, dopo la rinuncia di ieri agli 800, sarà in gara contro il compagno di allenamento Acerenza, nei 1500 che chiudono il programma, Federica Pellegrini, in grande spolvero nelle gare ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Quadarella bella e convincente negli 800 sl - bene Federica Pellegrini - Pilato e Burdisso : E’ andata in archivio la seconda giornata del 56° Trofeo Settecolli 2019 a Roma. Il meeting internazionale di Nuoto ha richiamato tanto pubblico al Foro Italico e lo spettacolo non è di certo mancato, visto l’impegno di tutta la nostra Nazionale in vasca. Si comincia alle 19.30 ed è Ilaria Bianchi a suonare la carica nei 100 farfalla donne. L’azzurra con il suo 57″50 stacca il biglietto per la rassegna iridata in Asia, ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA - 22 giugno : Ilaria Bianchi strappa il pass per Gwangju! Pilato si conferma! Pellegrini terza nei 100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29: Benedetta Pilato!!! Vince ancora con 30″28 che prima di stamattina sarebbe stato record italiano! Bravissima la giovanissima azzurra che batte avversarie di LIVEllo elevatissimo come Conceicao, seconda in 30″54, terza Carraro in 30″62, tutte leggiorate rispetto al mattino 20.28: Ci sono i 50 rana donne e c’è Benedetta Pilato. Godiamocela. Le protagoniste della ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA - 22 giugno : Ilaria Bianchi strappa il pass per Gwangju! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40: Ilaria Bianchi ANDRA’ A Gwangju! Vince in 57″50 che è un ottimo tempo, al di sotto del limite per i Mondiali. Secondo posto per Di Liddo che ha fatto gara in fotocopia e ha chiuso in 57″51, terza Omoto in 58″92 19.39: Ai 50 Di Liddo, Bianchi, Omoto 19.37: Ecco le protagonuste dei 100 farfalla donne: Di Liddo (Ita), Bianchi (Ita), Szilagyi (Hun), Omoto (Jpn), De ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Benedetta Pilato fenomenale nei 50 rana. Nuovo record italiano e terzo crono mondiale dell’anno : Una sola parola: spaventosa. Benedetta Pilato continua a stupire e, reduce da degli Assoluti primaverili trionfali a Riccione che le hanno permesso di staccare il biglietto per i Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud (21-28 luglio), ha dato un’altra dimostrazione delle sue qualità nelle batterie dei 50 rana del Trofeo Settecolli a Roma. La classe 2005, infatti, ha realizzato il primato italiano assoluto di 30″13, migliorando il ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : sabato 22 giugno - Pilato non si ferma più : straordinario record italiano nei 50 rana! Panziera e Pellegrini : che spettacolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14: Ora le due serie più lente degli 800 stile libero femminile e maschile 12.13: Questi i finalisti dei 50 rana uomini: Gomes Junior, Peaty, Lima, Martinenghi, Siladij, Koseki, Andrew, Kamminga 12.12: Peaty vince in 26″64, Scozzoli chiude quarto in 27″49 ed è fuori dalla finale A, peccato ma non è lo Svozzoli vero quello che si sta vedendo qui a Roma 12.11: Gran tempo di ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : sabato 22 giugno - Pilato non si ferma più : straordinaria nei 50 rana! Panziera e Pellegrini : che spettacolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00: BENEDETTA PilatoOOO!!! 30″12 NELLA BATTERIA DEI 50 rana!| Che fenomeno questa ragazza giovanissima!!!!! E’ record italiano juniores, ragazze e cadette 11.58: La tedesca Kroniger con 32″97 vince la prima batteria dei 50 rana donne 11.56: C’è solo Miressi per l’Italia in finale: delusione per Condorelli. Questi i finalisti: Chierighini, Spajari, Correia, ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : sabato 22 giugno - irrompono Paltrinieri e Panziera - 50 rana da finale mondiale! Attesa per Miressi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della seconda giornata del Settecolli 2019 – Il ritorno di Pellegrini sui 200 stile – Le sfide di Paltrinieri e Detti – Le startlist del Settecolli – Gli italiani al via – Le stelle straniere presenti – Il programma completo e la programmazione Tv del Settecolli 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2019. Nella ...

Nuoto - Settecolli 2019 oggi : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara sabato 22 giugno : Seconda giornata di gare al 56° Trofeo Settecolli di Nuoto in corso di svolgimento a Roma. Un day-2 particolarmente intenso si prospetta. Si parte con i 100 farfalla donne dove Ilaria Bianchi cerca di strappare il pass per Gwangju e dai 200 farfalla uomini con Burdisso che sfida Le Clos e Milak. A seguire i 100 dorso femminili che vedranno l’esordio romano di Margherita Panziera, che sfida per l’ennesima volta, in questo caso su un ...

Nuoto - Settecolli 2019 - 22 giugno. Entrano in scena Panziera e Paltrinieri. Pilato e Burdisso : i giovani leoni azzurri vogliono ruggire : Una lunga marcia di avvicinamento ai fuochi d’artificio finali per le star azzurre, quasi tutte impegnate oggi nelle loro gare secondarie nella seconda e penultima giornata di un Settecolli che ha già regalato spettacolo ed emozioni nella giornata inaugurale. Margherita Panziera, Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri sono tre delle star azzurre che domani cercheranno di scatenarsi nelle gare preferite ma già oggi hanno la possibilità ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Detti e Martinenghi sugli scudi - Pellegrini sorprendente nei 50 sl - grande chiosa di Quadarella nei 1500 sl : E’ andata in archivio la prima giornata del 56° Trofeo Settecolli 2019 a Roma. Il meeting internazionale di Nuoto ha richiamato tanto pubblico al Foro Italico e lo spettacolo non è di certo mancato, visto l’impegno di tutta la nostra Nazionale in vasca. Nei 400 stile libero uomini Gabriele Detti ha messo in mostra grinta e determinazione. La condizione non può e non deve essere eccezionale perché l’obiettivo è solo uno: la ...

