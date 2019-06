Nicotina è il nuovo singolo di Mostro prima di The Illest Show | 2 concerti a Roma e Milano

optimaitalia

(Di domenica 23 giugno 2019) Si intitolaildiestratto dall’album Thevol. 2 (Honiro Label).è un brano che racconta dipendenze e problemi e nel videoclip ufficiale, disponibile in rotazione televisiva e su YouTube, questi problemi influiscono sulla vita del protagonista che inizialmente simula una lotta con il suo io per poi in seguito ammettere che forse il suo vero problema è solo lui stesso.Il videoclip didi Mostra è stato realizzato dal regista Ludovico Di Martino e la fotografia è di Giuseppe Chessa, vede protagonisti lo stesso, Beatrice Bartoni e Bruno Verdirosi.A proposito del brano e della realizzazione della clip,racconta: "Ho avuto la fortuna di poter lavorare con Ludovico Di Martino e sapevo perfettamente che con lui avrei potuto esagerare. Di base l’idea è nata dal cercare un modo spettacolare dal punto di vista visivo ...

