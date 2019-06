Nella top ten le spiagge italiane | Ue ci promuove Tra Cilento e Sardegna

L'autopsia sul bimbo morto Nella piscina di Mirabilandia ha confermato che è annegato : È stata eseguita L'autopsia sul corpo di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme, nel Forlivese, morto mercoledì a Mirabeach, la zona acquatica del parco Mirabilandia di Ravenna. L'esame viene eseguito dai medici Franco Tagliaro e Federica Bortolotti, scelti dalla Procura. Secondo indiscrezioni l'esame autoptico ha confermato che il piccolo è annegato. Gli indagati con l'accusa di omicidio colposo in ...

Tennis - Matteo Berrettini Nella top 20 del ranking ATP se… Il romano tiferà Federer contro Goffin : Matteo Berrettini è a un passo dalla top 20 del ranking ATP, il Tennista romano ha scalato la classifica grazie ai risultati eccellenti ottenuti nelle ultime settimane: il trionfo nell’ATP 250 di Stoccarda e la semifinale raggiunta all’ATP 500 di Halle lo hanno proiettato nell’elite di questo sport e ora ha la concreta possibilità di festeggiare un traguardo importante. Il 23enne sarà numero 20 all’inizio della prossima ...

Oggi l'autopsia sul corpo di Edoardo - morto Nella piscina di Mirabilandia : È stata spostata a questa mattina l'autopsia sul corpo di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme, nel Forlivese, morto probabilmente per annegamento mercoledì a Mirabeach, la zona acquatica del parco Mirabilandia di Ravenna. L'esame viene eseguito dai medici Franco Tagliaro e Federica Bortolotti, scelti dalla Procura. Gli indagati con l'accusa di omicidio colposo in cooperazione sono dieci tra cui la madre ...

Choc a Napoli : 40enne muore Nella metropolitana - stop ai treni per 90 minuti : stop della circolazione nella stazione ferroviaria di Montesanto, bloccata per oltre un'ora a seguito del decesso di un passeggero. L'interdizione delle corse è cominciata intorno le...

Xbox Nella top 100 dei brand di maggior valore - Sony e Nintendo fuori dalla classifica : Spunta online l'annuale classifica di brandZ pubblicata dal Financial Times e, tra i 100 brand di maggior valore, troviamo a sorpresa Xbox alla posizione numero 87.nella classifica stilata dall'ente che raccoglie i dati sul valore dei vari marchi in tutto il mondo, vediamo al primo posto Amazon, in seconda posizione Apple e in terza Google.Microsoft compare in quarta posizione, mentre il primo marchio legato ai videogiochi è proprio quello di ...

MotoGp – Terminato il warm up a Barcellona : Quartararo resta il più veloce - Valentino Rossi Nella top ten [TEMPI] : Il pilota francese chiude davanti a tutti il warm up di Barcellona, precedendo Marc Marquez e Aleix Espargaro Fabio Quartararo comincia benissimo la domenica del Gp di Barcellona, chiudendo davanti a tutti il warm up, ultimo step prima della gara di questo pomeriggio. Il pilota francese ferma il crono sull’1:39.918, precedendo di 47 millesimi la Honda di Marc Marquez e di due decimi e mezzo l’Aprilia di Aleix Espargaro. Quarto ...

Poste Italiane Nella top 10 delle aziende sostenibili : L’azienda è al 6° posto nella classifica dell’Integrated Governance Index, l’indice che misura l’integrazione dei principi...

L’Équipe stila la classifica dei migliori Under 20 al mondo : tre italiani Nella top 10 [DETTAGLI] : L’Équipe, quotidiano francese, ha stilato la classifica dei migliori Under 20 al mondo. In testa il fenomeno dell’Ajax Matthijs de Ligt, corteggiato da tutti i top club europei. Segue Jadon Sancho, attaccante esterno del Borussia Dortmund; sul podio anche Kai Havertz, centrocampista del Bayer Leverkusen. Nei primi 10 posti troviamo tre azzurri: Gianluigi Donnarumma, in quinta posizione, Niccolò Zaniolo sesto precede Moise Kean. ...

Le icone colorate del Material Theme arrivano Nella Ricerca Google sul desktop : A marzo Google stava testando le icone del Material Theme per le varie categorie della Ricerca Google. Questa modifica grafica ora è ampiamente diffusa quando si visita Google.com sul desktop. nella pagina dei risultati, i nove filtri di Ricerca sono ora accompagnati dalle icone: Tutto, Notizie, Video, Mappe, Immagini, Shopping, Libri, Voli e Finanza. L'articolo Le icone colorate del Material Theme arrivano nella Ricerca Google sul desktop ...

Golf – US Open : Justin Rose al comando dopo il primo giro - Francesco Molinari subito Nella top ten : Tutti i big sono in buona posizione con Koepka sedicesimo e Woods ventottesimo, Paratore invece oltre metà classifica Francesco Molinari, ottavo con 68 (-3) colpi, subito in alta classifica nel 119° US Open, il terzo major stagionale che si sta svolgendo sul percorso del Pebble Beach Golf Links (par 71), a Pebble Beach in California. Big al proscenio: Justin Rose è al vertice con 65 (-6), e Rickie Fowler e Xander Schauffele sono alle sue ...

Tennis : Fabio Fognini da record. Il più anziano giocatore entrato Nella top-10 ATP : Un inizio di settimana da ricordare quello di Fabio Fognini: il ligure è entrato ufficialmente nella top-10 del ranking ATP grazie ai punti conquistati al Roland Garros. Può gioire tutta l’Italia intera per un giocatore da record: il 32enne nativo di Sanremo è infatti il più anziano mai riuscito nell’impresa. 32 anni e 17 giorni, alle sue spalle, molto distaccato, Melzer, a 29 anni e 254 giorni. Andiamo a scoprire l’intera ...

Storico Fognini - riporta un tennista italiano Nella top ten Atp dopo 40 anni : Fabio Fognini dovrà quantomeno offrire una cena a Roger Federer. Grazie alla vittoria dello svizzero nel derby contro Wawrinka nei quarti di finale del Roland Garros, il tennista italiano lunedì entrerà nella top ten del ranking Atp, diventando il 10° al mondo. Battute a parte, un risultato ampiamente meritato dal classe 1987 ligure che permette al tennis italiano di vantare un proprio portacolori nei primi 10 giocatori della classifica dopo 40 ...